Salta ancora il consiglio comunale, assente parte del Pd

CAMPOBASSO. Dopo il rinvio della scorsa settimana, salta nuovamente il consiglio comunale di Campobasso, convocato nella giornata di oggi in seduta straordinaria. A posticipare nuovamente i lavori – che prevedevano argomenti particolarmente significativi (metropolitana leggera, zona franca, captazione acque per impianto idroelettrico, illuminazione scuola di via S.Antonio dei Lazzari) l’assenza di un blocco di consiglieri del Pd.

Dall’opposizione, nonostante le giustificazioni lavorative provenienti dai banchi della maggioranza, sono aumentati i decibel della protesta. In particolare, Francesco Pilone (intergruppo Laboratorio Civico) ha accusato la giunta Battista di “essere ostaggio di faide interne che paralizzano a più riprese il consiglio comunale”. Secondo Pilone, il Pd “fugge di fronte alle proprie responsabilità, con un centrosinistra a pezzi che è costretto a non affrontare argomenti di primaria importanza per la città di Campobasso”.

