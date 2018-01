Ruta verso il no al Pd, la Sabatini soffia il seggio a De Matteis

Roberto Ruta dovrebbe comunicare in mattinata la sua decisione. Il senatore nella giornata di ieri si è trincerato dietro un ‘no comment’, rimandando la possibile comunicazione alla giornata odierna. Ruta deve sciogliere il nodo candidatura al Senato che sembrerebbe gli sia stata offerta nelle ultime ore, come già riferito ieri, dal Pd. Ma a precise condizioni. Le stesse che avrebbe posto lui per accettare.

Secondo i ben informati il senatore si sarebbe detto disposto ad accettare la candidatura a patto che per la presidenza della Regione si individui un nome nuovo. Il che equivarrebbe, evidentemente, ad un no alla proposta del Pd. Ad ogni modo nella giornata odierna si dovrebbero conoscere i dettagli della vicenda che sta riguardando uno dei fondatori dell’Ulivo 2.0. L’altro, Danilo Leva, è pronto a correre per la Camera ma nel collegio l’Aquila-Teramo. Questi i rumors che rimbalzano dal vicino Abruzzo. Il parlamentare molisano solo poche settimane fa aveva annunciato che avrebbe corso per il seggio di Isernia. Anche in questo caso si attendono sviluppi. La situazione resta poco fluida sia nel centrosinistra, sia nel centrodestra. Per quest’ultima coalizione, secondo indiscrezioni dell’ultima ora, il seggio di Campobasso-Termoli potrebbe andare ad Anna Paola Sabatini, la direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale che sarebbe pronta a ‘soffiare’ il posto a Rosario De Matteis, che fino a ieri era in pole insieme a Nunzio Luciano. Certa, invece, la candidatura di Aida Romagnuolo al Senato sul proporzionale. Il collega Pietro Eremita correrà sull’uninominale di Campobasso con Casapound.

