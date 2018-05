Rugby femminile, Ladies under 16 seconde nel raggruppamento disputato a Campobasso

5 società provenienti da 3 diverse regioni e oltre 50 giovani rugbiste under 16, si sono ritrovate questa mattina sul campo dell’ex Romagnoli di Campobasso per dal vita al raggruppamento del campionato under 16 femminile organizzato dagli Hammers Rugby Campobasso.

Oltre alle padrone di casa delle Ladies Hammers Rugby, a dar battaglia sul campo del capoluogo molisano sono giunte le ragazze di Scampia, delle Longobarde Benevento, del Tetras Vasto e dell’Amatori Napoli.

La domenica del rugby rosa a Campobasso, come in tutta Italia, si è aperta all’insegna del ricordo commosso e partecipato di Rebecca Braglia, la giovane rugbista deceduta in settimana in seguito a uno scontro fortuito di gioco.

Il torneo seven di campobassano ha visto un testa a testa tra le Ladies degli Hammers e le ragazze dell’Amatori Napoli, ma tutte le partite giocate hanno mostrato un livello tecnico e agonistico capace di catturare l’interesse del pubblico.

