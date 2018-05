Rubriche – Le proposte di vincolo paesaggistico

LE PROPOSTE DI VINCOLO PAESAGGISTICO, ADOTTATE NEL VIGORE DEL D.LGS. 490/1999, DOPO LA SENTENZA N. 13/2017 DELL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO

di Piero Vitullo, Avvocato dello Stato, e Francesca Muccio, già pubblicista e tirocinante presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso

Premessa

La questione trae origine da un ricorso giurisdizionale con cui sono state impugnate due proposte di vincolo paesaggistico della Soprintendenza BACT per il Molise, da parte di una società interessata alla realizzazione nel Comune di Miranda (IS) di un impianto alimentato da fonte eolica, di potenza inferiore a 32,2 MW, e che pertanto aveva richiesto l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003, poi negatale dall’Autorità procedente (Regione Molise, Servizio per le Politiche Energetiche), a seguito del negativo parere della Soprintendenza medesima.

Motivo principale dell’impugnazione, la mancata emissione della dichiarazione di pubblico interesse nel termine di 180 giorni dall’adozione delle proposte di vincolo, termine stabilito dal d.lgs. 42/2004 (o Codice dei beni ambientali e del paesaggio), come modificato dal d.lgs. 157/2006 e dal d.lgs. 63/2008, sul cui fondamento era stato rilasciato il parere negativo ex art. 146 d.lgs. 42/2004 della Soprintendenza territorialmente competente.

Aspetto essenziale della questione è l’anteriorità, rispetto all’attuale Codice del Paesaggio, di ambedue le predette proposte, adottate nella vigenza del d.lgs. 490/1999, alla cui stregua (cfr. art. 140 commi 5 e 6; art. 151, commi 1 e 2) la competente Commissione istituita in ciascuna provincia poteva individuare “complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale”, nonché bellezze panoramiche, mediante inserimento in appositi elenchi di località, valevole come atto preparatorio della dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Pertanto la Soprintendenza, rettificando un’iniziale attestazione richiesta dalla Società istante, in esito a più approfondita ricerca d’archivio, con le ricordate note oggetto di impugnazione, ha rilevato la sussistenza in loco dei vincoli provvisori scaturenti dalla proposta di inserimento in tali elenchi della località coinvolta dal divisato intervento, dichiarando la vigenza delle norme di salvaguardia e degli obblighi di cui al d.lgs. 42/2004 nell’area interessata, nelle more della definizione ed emanazione del decreto e della disciplina d’uso da parte della Direzione regionale BACT.

In proposito il T.A.R. Molise, adito dalla predetta Società per l’annullamento delle proposte di vincolo e dei pareri negativi espressi sulla scorta delle medesime, aderendo alla teoria della “continuità” (v. infra), ha affermato la validità ed efficacia attuali di tali proposte, benché non ancora seguite da dichiarazione di pubblico interesse, cristallizzando per esse il precedente regime e richiamando a supporto la tradizionale impostazione della giurisprudenza penale[1]. Non ha, comunque, mancato di sottolineare, il giudice di primo grado, la “non chiara formulazione delle disposizioni di cui agli artt. 140, 141 e 157 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42” ed il “mancato coordinamento tecnico tra il testo originario del d.lgs. n. 42 e le frammentarie modificazioni nel tempo sopravvenute”.

Investita della impugnativa della sentenza del T.A.R. Molise, la IV sezione del Consiglio di Stato, ravvisando contrasto giurisprudenziale in materia, ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria[2].

Quest’ultima, con la sentenza n. 13/2017, depositata il 22 dicembre 2017, ha affrontato la tematica abbracciando una “terza via”, mediana rispetto alle due diverse posizioni, della “continuità” e della “discontinuità”, che in sede processuale si sono confrontate e che qui di seguito si esporranno.

Trattasi di tematica – è intuibile – scaturente dalla contrapposizione di rilevanti interessi, tesi per un verso alla salvaguardia dei luoghi con significativa importanza paesaggistico-culturale da usi incompatibili, per altro verso all’incentivazione della produzione imprenditoriale di energia da fonti rinnovabili.

La sentenza di primo grado impugnata.

Sancendo la permanenza dei vincoli proposti nel 2001 e nel 2002, il T.A.R. Molise, con la sentenza di primo grado n. 92/2016, ha recepito le ragioni dell’Amministrazione statale, deponenti per la permanenza degli effetti di salvaguardia del vincolo in fieri, dichiarandoli validi ed efficaci.

In particolare, il T.A.R. Molise, con la succitata sentenza, ha affermato che l’art. 157, comma 2, d.lgs. 42/2004 non ha previsto termini di decadenza o di silenzio significativo per i beni oggetto di proposte di vincolo antecedenti all’entrata in vigore del Codice, cristallizzando in tal modo per essi il precedente regime, reputando corretto ritenere, “come affermato dalle (…) condivisibili sentenze della Corte di Cassazione [Corte di Cassazione penale, sez. III, 17 febbraio 2012, n. 6617, e sez. III, 17 febbraio 2010, n. 16476], che a tali beni non siano estensibili le innovazioni introdotte con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, e dal d.lgs. n. 26 marzo 2008, n. 63” e che le forme di decadenza introdotte da queste fonti normative successivamente sopravvenute non siano pertanto applicabili alle proposte di vincolo formulate antecedentemente alla data di entrata in vigore del codice approvato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Tali considerazioni appaiono, peraltro, avvalorate da due ulteriori argomentazioni.

Il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 si riferisce ai beni previsti dall’art. 157 come a un’autonoma categoria di beni soggetti a tutela dal carattere non temporaneo ma duraturo, sia all’art. 146, in cui prescrive che ‘i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione’, sia all’art. 143, comma 4, lett. a), laddove prevede forme semplificate di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nelle aree vincolate ex lege disciplinate nel piano paesistico e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157.

Per il T.A.R. Molise “alle medesime conclusioni conduce anche una lettura costituzionalmente orientata della norma, atteso che le finalità di tutela del paesaggio, garantite dall’art. 9 della Costituzione, che integrano un interesse pubblico preminente rispetto ad altri interessi confliggenti, risulterebbero irrimediabilmente compromesse da un esito interpretativo che facesse derivare implicitamente una indiscriminata e generalizzata decadenza di tutte le proposte di vincolo non ancora approvate presenti sul territorio nazionale indipendentemente dalla data della loro formulazione entro i brevissimi termini di decadenza previsti dall’art. 141 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel testo modificato dal d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, e dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63, senza neppure la predisposizione di misure organizzative idonee a consentire alle Soprintendenze un’effettiva verifica da svolgersi caso per caso del permanere delle esigenze di tutela e della loro effettiva consistenza (per completezza va soggiunto che un tale problema non si pone negli stessi termini per le proposte di vincolo formulate successivamente, perché le Amministrazioni, edotte degli effetti della propria eventuale inerzia, sono state poste dal legislatore nelle condizioni di programmare la propria attività in base alle risorse disponibili)”.

Tanto più che, per il medesimo giudice, “non sono in discussione vincoli di inedificabilità assoluta, bensì relativi, che comportano solo la necessità di ottenere un’apposita autorizzazione della Soprintendenza circa la compatibilità degli interventi con i valori paesaggistici oggetto di protezione, e che, come è noto, i beni immobili vengono assoggettati a vincoli paesistici per il loro intrinseco valore, in ragione della loro localizzazione o della loro inserzione in un complesso che ha in modo coessenziale le qualità indicate dalla legge e quindi, in altri termini, per valori che rappresentano le caratteristiche intrinseche del bene”.

Il T.A.R. Molise richiama, sul punto, la sentenza n. 262/1997, emessa dalla Corte Costituzionale, che ha respinto le questioni di incostituzionalità sollevate con riguardo alla mancata previsione di una decadenza o indennizzabilità delle proposte di vincolo successivamente non approvate, sul presupposto che “sul piano costituzionale non si profila neppure una esigenza di inefficacia dei vincoli paesistici oltre un certo tempo, quando non sia intervenuto un primo atto collegato alla previsione di un indennizzo ovvero strettamente preordinato all’espropriazione e neppure si pone un problema di durata della misura cautelativa o anticipatoria, né un profilo di indennizzabilità anch’esso collegato alla durata, in quanto il legislatore ha attribuito un effetto immediatamente vincolante per i soggetti contemplati dall’art. 7 della legge 1497 del 1939 fin dal momento della ricognizione delle ‘qualità connaturali secondo il regime proprio del bene’, cioè dalla compilazione e pubblicazione dell’elenco con valore costitutivo del regime giuridico dell’immobile da parte delle commissioni al termine del primo subprocedimento”.

Infine, per il T.A.R. Molise, da respingere sarebbe anche il timore di un vuoto di tutela, prevedendo l’ordinamento specifici rimedi nei confronti dell’eventuale inerzia dell’Amministrazione.

La sentenza n. 13/2017 dell’Adunanza Plenaria e la ricostruzione dogmatica della questione in essa esposta.

L’Adunanza Plenaria, nella succitata sentenza pubblicata il 22.12.2017, ha riconosciuto la permanenza, ma non l’efficacia, delle proposte di vincolo in questione , sancendone, mediante l’uso di poteri conformativi ed in particolare la modulazione degli effetti caducatori della decisione, la validità transitoria e l’opportunità di consolidazione qualora confermate entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della pronuncia medesima, scadenti, dunque, il 22.6.2018.

Si è così discostato, il Supremo Consesso, tanto dal minoritario orientamento (anche detto della “discontinuità”), che vorrebbe decaduti i vincoli proposti prima dell’entrata in vigore del Codice (così come modificato dai decreti legislativi nn. 157/2006 e n. 63/2008), quanto dal maggioritario orientamento (o della “continuità”), che privilegia, invece, la conservazione dell’efficacia dei vincoli predetti, nonostante l’intervenuto Codice e le successive modificazioni.

Il maggioritario orientamento, nella ricostruzione offerta dall’A.P., sembra far leva sul principio di irretroattività della disciplina sopravvenuta (irrogativa della decadenza per inutile scadenza del termine a presidio della stabilizzazione del vincolo equivalente a dichiarazione di pubblico interesse), oltre che sulla rilevanza costituzionale del bene paesaggio ex art 9 Cost.; il minoritario orientamento postulerebbe la cessazione degli effetti delle proposte di vincolo sulla base del necessario contemperamento dei principi di buon andamento della P.A., di tutela del diritto di proprietà e dell’interesse paesaggistico, nonché sulla base del dato normativo interpretato in senso logico-sistematico.

L’una e l’altra tesi sono, in effetti, sconfessate dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, adducendo difformi e anche innovative argomentazioni, propugna una “terza via”, culminante in una pronuncia di annullamento eccezionalmente ex nunc (operante con la scadenza del termine calcolato dalla data di pubblicazione della sentenza), che vale a qualificare l’intero impianto ricostruttivo, incentrato proprio sull’esplicazione della nuova regola applicativa, solo per il futuro e per i casi di specie sorti successivamente alla sua adozione.

Inoltre, l’A.P. ritiene di dissentire dall’impostazione del precedente dibattito sui vincoli, secondo cui:

se la proposta perde efficacia, il vincolo preliminare decade; se la proposta non perde efficacia, il vincolo preliminare non decade.

Reputando che la premessa del ragionamento non sia corretta, l’Adunanza Plenaria afferma che l’effetto preliminare è disposto dalla legge e, più precisamente, dal combinato disposto dell’art. 139, comma 2, e dell’art. 146, comma 1, d.lgs. 42/2004.

Recita l’art. 139, comma 2, d.lgs. 42/2004: “dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all’articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione”.

L’art. 146, comma 1, d.lgs. 421/2004 stabilisce, invece, che: “I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”.

In altri termini, per il più elevato Consesso Amministrativo, a decadere non sarebbe la proposta in sé, quanto l’effetto preliminare (di “salvaguardia”) dalla stessa scaturente ex lege.

Rinviando l’art. 157, comma 2, d.lgs. 42/2004, tanto all’art. 141, comma 5, quanto all’art. 146, comma 2, “per evitare l’assurdo logico che esso implichi allo stesso tempo che l’effetto preliminare delle proposte anteriori al Codice cessi (141, comma 5) e persista (146, comma 1), l’unica soluzione possibile è interpretarlo nel senso che esso intenda da un lato conservare l’efficacia delle proposte anteriori al Codice, dall’altro assoggettarne l’effetto preliminare al vincolo della disciplina vigente”.

E ciò perché “il (rispetto del) principio di non contraddizione è un vincolo per l’interprete (e di cui, la stessa giurisprudenza costituzionale rappresenta il baluardo)”.

Se ne desume, dunque, la scissione e l’autonoma considerazione della proposta (e della sua validità) da un lato, della sua efficacia nel tempo dall’altro.

Quelle sopra richiamate sarebbero, peraltro, norme incidenti non già sulle proposte di vincolo, bensì sul potere ministeriale di provvedere sulle medesime proposte , facendo seguire la cessazione degli effetti di salvaguardia alla mancata emissione della dichiarazione di pubblico interesse entro il termine di 180 giorni dalla formulata proposta.

Ciò, al fine di non premiare l’inerzia dell’Amministrazione e di sollecitarla ad un tempestivo intervento.

Non le proposte risulterebbero, pertanto, incise dalle discipline introdotte dal d.lgs. 157/2006 e 63/2008, bensì solo l’esercizio del potere e le sue conseguenze, nel caso in cui l’inerzia si protragga oltre i predetti 180 giorni.

“E’ quindi la diversa conformazione del potere di provvedere a venire in discussione – chiarisce l’A.P. – e non, per così dire, la natura della proposta, se non altro sotto il profilo temporale: se cioè antecedente o susseguente alla nuova disciplina.

Non vi sono, in altri termini, proposte dotate di un’efficacia vincolante sine die, e proposte (successive alla novella) a regime di salvaguardia temporalmente limitato; vi è semplicemente un potere dell’amministrazione che, dopo la novella, è diversamente conformato in relazione al suo esercizio nel tempo, con conseguenze in ordine agli effetti di salvaguardia”.

Quanto al rischio di cessazione ex abrupto di un numero indefinito di proposte finora applicabili nel territorio nazionale, che lascerebbe sguarnita di tutela paesaggistica una serie di aree pregevoli a livello naturalistico o culturale, esso viene eluso dall’Adunanza Plenaria, sul presupposto, al riguardo, che:

cessa l’effetto preliminare di vincolo, non l’efficacia della proposta; la decadenza dell’effetto preliminare non è immediata, ma decorso il termine di 180 giorni.

Tale ultimo termine decorre, come detto, dalla pubblicazione della pronuncia, reputando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di poter modulare la portata temporale della sua sentenza, facendone decorrere gli effetti pro futuro.

Su tale aspetto si innesta il profilo interpretativo più significativo della sentenza in disamina (si veda subito infra).

La modulazione nel tempo degli effetti della pronuncia di annullamento.

L’innovativa conclusione cui perviene l’Adunanza Plenaria trova un immediato addentellato – in termini trasponibili anche nell’ordinamento interno – nella giurisprudenza comunitaria , che ha già da tempo affermato che “il principio di efficacia ex tunc dell’annullamento, seppur costituente la regola, non ha portata assoluta e che la Corte può dichiarare che l’annullamento di un atto (sia esso parziale o totale) abbia effetto ex nunc o che, addirittura, l’atto medesimo conservi i propri effetti sino a che l’istituzione comunitaria modifichi o sostituisca l’atto impugnato (Corte di giustizia, 5 giugno 1973, Commissione c. Consiglio, in C-81/72; 1999, Palmento c. Consiglio, in C-164/97 e 165/97)”.

Tale potere, prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, era previsto in caso di dichiarata invalidità di un regolamento comunitario, ma era esercitabile anche nel caso di impugnativa delle decisioni.

Ciò induce alla conseguenza secondo la quale la Corte di Giustizia può stabilire “la perduranza, in tutto o in parte, degli effetti dell’atto risultato illegittimo, per un periodo di tempo che può tenere conto non solo del principio di certezza del diritto e della posizione di chi ha vittoriosamente agito in giudizio, ma anche di ogni altra circostanza da considerare rilevante”.

Tale giurisprudenza trova fondamento nell’art. 264 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, il quale stabilisce che sia la Corte di Giustizia a delimitare gli effetti dell’atto impugnato da considerarsi definitivi, principio europeo che fa ingresso, insieme ai principi di rango costituzionale, nel nostro ordinamento in virtù dell’art. 1 del c.p.a. (“La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”).

La regola dell’annullamento ex tunc di un atto troverebbe, pertanto, deroga nella limitazione dell’efficacia retroattiva dell’atto ovvero nell’annullamento ex nunc del medesimo.

La graduazione delle decisioni di annullamento ha, inoltre, fondamento, specifica ancora la Plenaria, negli artt. 21-nonies L. 21/1990 e 34, comma 1, lett. a), c.p.a, oltre che in materia di appalti pubblici, negli artt. 121 e 122 del c.p.a.[3]

Anche la Corte Costituzionale, con sent. n. 10/2015, ha modulato l’efficacia della pronunciata illegittimità della c.d. “Robin Tax”[4], stabilendone la decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, al fine di evitare che “l’impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari connesse alla pronuncia determini uno squilibrio del bilancio dello Stato di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva”.

Il Giudice delle Leggi ha, altresì, affermato che l’illegittimità di un atto può essere suscettibile di modulazione temporale, qualora sussistano le seguenti due condizioni: “l’impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento e la circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco”.

Facendo leva sul carattere interpretativo delle proprie pronunce, l’Adunanza Plenaria ha ravvisato l’assimilabilità delle medesime alle decisioni pregiudiziali emesse dalla Corte di Giustizia, le quali sono peraltro vincolanti non solo per il giudice che ha sollevato la questione, ma anche per qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione delle medesime norme.

Come le sentenze di annullamento e quelle di incostituzionalità, anche le sentenze interpretative hanno efficacia retroattiva, salvo che tale retroattività meriti deroga, volendosi garantire il principio di certezza del diritto.

I giudici del Supremo Consesso Amministrativo, al riguardo, hanno anche precisato che l’art. 113, comma 3, Cost. (“La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalle legge stessa”) non trova applicazione qualora vi sia “un principio di diritto UE direttamente applicabile che permetta ai giudici amministrativi di pronunciarsi sulla legittimità degli atti della Pubblica Amministrazione, modulando gli effetti della propria sentenza, e ciò vale in particolare quando il giudizio di annullamento presenti uno spiccato carattere interpretativo”.

Seconda conseguenza è l’applicabilità del “prospective overruling”, che si estrinseca nella “possibilità data al giudicante di modificare un precedente, ritenuto inadeguato, per tutti i casi che si presenteranno in futuro, decidendo però il caso alla sua immediata cognizione in base alla regola superata”.

Il suesposto impianto interpretativo non è frutto di un’autonoma elaborazione dell’A.P., in quanto desunto da un emblematico caso precedente, espressamente richiamato quale leading case – e anche parzialmente riprodotto, in termini sopra già riportati – del medesimo Consiglio di Stato[5], forgiato su una fattispecie similare, in materia di tutela ambientale.

Caso, definito con un approccio identico e un’identica soluzione, di provvisoria permanenza degli effetti di un atto astrattamente suscettibile di qualificazione di invalidità e di differimento nel futuro degli effetti della dichiarazione di quest’ultima[6].

La funzione nomofilattica della decisione dell’A.P.

A questo punto, non può eludersi un cenno alla portata vincolante della pronuncia in disamina e al riguardo deve ravvisarsi la sostanziale identità delle modalità di estrinsecazione dell’esercizio della funzione nomofilattica e unificatrice dell’A.P., se rapportata all’archetipo rappresentato da quella della Corte di Cassazione e desumibile in prima battuta dall’art. 65 R.D. 12/1941 (ordinamento giudiziario)[7], che va coordinato con la somma regola ex art. 101 Cost., in vista dell’uniforme osservanza della legge.

Tale funzione/missione si connota in ragione del fatto che, in linea di principio, le disposizioni in vigore non consentono alla Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, di conoscere i fatti di causa, salvo che emergano dagli atti già acquisiti nel procedimento, nelle fasi che procedono il processo e nella misura in cui sia necessario conoscerli per valutare i rimedi che la legge permette di utilizzare per motivare un ricorso presso la Corte stessa.

Rilevato un vizio di legittimità, la Suprema Corte – proprio perché giudice del diritto dopo lo svolgimento di due giudizi sul fatto – nel cassare la sentenza, emette il principio di diritto cui il giudice del rinvio deve uniformarsi.

Tale principio, pur non propriamente vincolante per i giudici chiamati a decidere cause diverse, si impone quantomeno quale autorevole precedente, che concorre alla certezza del diritto a fini di sua uniforme applicazione, generando un vincolo almeno di tipo processuale, che obbliga alla non emissione di sentenze dal contenuto difforme.

Sul punto non si ravvisano sostanziali difformità, almeno quanto alla funzione “interna” della S.C., rispetto alla natura e all’operato dell’altro ordine giurisdizionale, anche se in qualità di giudice di secondo grado in appello, vale a dire il Consiglio di Stato (che in veste di Adunanza Plenaria “recupera” una dimensione più netta di “giudice di legittimità”).

Difformità non ravvisabili nemmeno nella disciplina esplicita delle condizioni di revisione e riesame del principio di diritto non condiviso, essendo stata codificata la (minima) possibilità, e solo per la sezione semplice del Consiglio di Stato (quindi non per i giudici amministrativi di prima istanza), di discostarsi da un pronunciamento emesso dall’Adunanza Plenaria, in perfetta corrispondenza con l’attuale formulazione dell’art. 374, comma 3, c.p.c.[8]

Limitata è, peraltro, l’opportunità di interlocuzione (art. 99, terzo comma, c.p.a.) riservata alla Sezione semplice di rimettere in discussione la questione, reinvestendo nuovamente l’A.P. con ordinanza motivata, affinché la causa sia trattenuta in decisione dal Superiore Consesso.

Recita, difatti, l’art. 99 c.p.a.: “La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d’ufficio può rimettere il ricorso all’esame dell’Adunanza Plenaria. L’Adunanza Plenaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può restituire gli atti alla sezione (…). Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria, rimette a quest’ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso” .

Si tratta di una soluzione che orienta tale funzione verso la produzione di indirizzi unificanti, imperniati sul modello del precedente vincolante proprio dei sistemi di diritto anglosassone, qualificando il precipuo compito assegnato all’Adunanza Plenaria dal Legislatore – con funzione nomofilattica a questo punto non diversa da quella propria della Corte di Cassazione a Sezioni Unite – come quello di dirimere contrasti giurisprudenziali, reali o potenziali, su un profilo di diritto di rilievo generale (con operazione motivazionale separabile da quella attinente alla strutturazione logico-ricostruttiva della risoluzione del caso concreto), attraverso l’emanazione di pronunciamenti che non possono non essere attendibili e orientatori per tutti i consessi amministrativi, a fortiori per i giudici di primo grado.

Conclusioni

In conclusione, l’Adunanza Plenaria, nel caso di specie, dichiara l’illegittimità delle proposte non seguite dalla dichiarazione di pubblico interesse, reputandosi a ciò legittimata in costanza di tre condizioni:

l’obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare, essendo equivoco il dato letterale; l’esistenza di un orientamento prevalente contrario all’interpretazione adottata, dominando quantitativamente la tesi della continuità; la necessità di tutelare uno o più principi costituzionali o, comunque, di evitare gravi ripercussioni socio-economiche, essendo necessario evitare l’istantanea cessazione dei vincoli attualmente insistenti su aree di interesse naturalistico o culturale.

Conservano, pertanto, efficacia le dichiarazioni di pubblico interesse anteriori all’entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, mentre l’effetto preliminare del vincolo cessa solo dopo il decorso il termine previsto dall’art. 140, comma 1, d.lgs. 2/2004, ossia i 180 giorni decorrenti (non già dalla formulazione della proposta ma) dalla data di pubblicazione della sentenza (22 dicembre 2017).

Non appaiono convincenti le voci critiche finora levatesi avverso tale prospettazione, in quanto ciò che occorre, in sintesi, evidenziare in senso contrario è che proprio nella conservazione a tempo determinato dei vincoli provvisori, non seguiti da dichiarazione di pubblico interesse, può ravvisarsi un accettabile compromesso tra le contrapposte impostazioni in confronto , contestualmente dandosi un senso anche all’oggettiva discrasia tra proposte anteriori alle novelle del 2006 e 2008, potenzialmente aventi un’efficacia sine die, e proposte successive, con regime di salvaguardia temporalmente limitato.

Ciò, in considerazione non solo del principio di parità di trattamento, che informa il diritto (amministrativo), fine irrinunciabile dell’ordinamento comunitario e sfociante nei connessi divieti di discriminazione vigenti in ambito europeo, ma anche del principio di non contraddizione, che per l’Adunanza Plenaria parrebbe inficiato dal contemporaneo rinvio, cui già si è fatto cenno, tanto all’art. 141, comma 5, quanto all’art. 146, comma 2, operato dall’art. 157, comma 2, d.lgs. 42/2004.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta arduo intravvedere nella sentenza n. 13/2017 dell’Adunanza Plenaria un superamento del limite dell’esegesi che, nel senso etimologico del termine, è un “trarre fuori”, senza aggiungervi nulla, pena il superamento del “grenze”, termine kantiano che sta a significare il limite gnoseologico oltre il quale si pongono le fallaci conoscenze.

Tale sentenza non può, per le suesposte considerazioni, essere frutto di normogenetica né, a ben guardare, giunge alla surrettizia introduzione di una norma di diritto intertemporale, con il fine di interrompere il decorso dei 180 giorni (dalla pubblicazione della proposta di vincolo), per farlo riprendere “ex novo” dalla pubblicazione della pronuncia[9], bensì consiste in una peculiare espressione dell’esercizio del potere conformativo riconoscibile in capo al G.A. al fine di adeguare la pronuncia di diritto al migliore assetto dei contrapposti interessi in gioco.

Il principio affermato dall’A.P., di modulazione ex nunc della pronuncia di annullamento, dovrebbe trovare plausibilmente conferma nella sentenza che la IV Sezione del Consiglio di Stato dovrebbe emettere in sede di rinvio, sempre che quest’ultima non si orienti, in modo dirimente, per la prevalenza del principio dell’overruling, pure avallato dalla decisione n. 13/2017.

Dovrebbe, invero, imporsi l’esigenza, palesata dalla stessa A.P., di valorizzare l’assunto deponente per l’applicabilità alla concreta fattispecie scrutinata della “regola del caso superata”, ossia la tesi maggioritaria recepita in prima istanza.

Va, altresì, considerato che, a ben vedere, sotto altra angolazione prospettica il principio di diritto suesposto potrebbe anche apparire radicalmente inapplicabile, qualora nel caso concreto gli atti statali impugnati vengano – come ben possibile – inquadrati, in fatto e in diritto, non tanto quali “proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico”, bensì quali casi riconducibili alla previsione della lett. dbis del comma 1 dell’art. 157 d.lgs. 42/2004 (“Conservano efficacia a tutti gli effetti: … d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490[10]”), in termini che potrebbero sottrarli al giogo della possibile decadenza, in quanto integrazioni “definitive”.

[1] cfr. Corte di Cassazione penale, sez. III, 17 febbraio 2012, n. 6617 e Corte di Cassazione penale, sez. III, 17 febbraio 2010, n. 16476.

[2] Cons. St., sez. IV, ord., 12 giugno 2017, n. 2838.

[3] Trattasi di chiari esempi di modulazione degli effetti della pronuncia di annullamento del Giudice amministrativo: l’annullamento dell’atto amministrativo in via di autotutela, l’annullamento di un atto (in tutto o in parte), la declaratoria di inefficacia di un contratto pubblico a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione definitiva.

[4] ossia la maggiorazione dell’IRES applicabile alle imprese operanti nel settore energetico e petrolifero, così come delineata dall’art. 81, commi 16, 17 e 18 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con l. 6 agosto 2008, n. 133.

[5] sez. VI; sentenza n. 2755/2011

[6] Militano, a supporto argomentativo della soluzione intermedia propugnata dall’A.P., i pertinenti passaggi motivazionali della sentenza n. 2755/2011:

“Di regola, in base ai principi fondanti la giustizia amministrativa, l’accoglimento della azione di annullamento comporta l’annullamento con effetti ex tunc del provvedimento risultato illegittimo, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della autorità amministrativa, che può anche retroattivamente disporre con un atto avente effetti ‘ora per allora’.

Tale regola fondamentale è stata affermata ab antiquo et antiquissimo tempore da questo Consiglio (come ineluttabile corollario del principio di effettività della tutela), poiché la misura tipica dello Stato di diritto – come affermatosi con la legge fondamentale del 1889, istitutiva della Quarta Sezione del Consiglio di Stato – non può che essere quella della eliminazione integrale degli effetti dell’atto lesivo per il ricorrente, risultato difforme dal principio di legalità.

15.2. Tuttavia, quando la sua applicazione risulterebbe incongrua e manifestamente ingiusta, ovvero in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale, ad avviso del Collegio la regola dell’annullamento con effetti ex tunc dell’atto impugnato a seconda delle circostanze deve trovare una deroga, o con la limitazione parziale della retroattività degli effetti (Sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1488), o con la loro decorrenza ex nunc ovvero escludendo del tutto gli effetti dell’annullamento e disponendo esclusivamente gli effetti conformativi.

La legislazione ordinaria non preclude al giudice amministrativo l’esercizio del potere di determinare gli effetti delle proprie sentenze di accoglimento.

Da un lato, la normativa sostanziale e quella processuale non dispongono l’inevitabilità della retroattività degli effetti dell’annullamento di un atto in sede amministrativa o giurisdizionale (cfr. l’ art. 21nonies della legge n. 241 del 1990 e l’art. 34, comma 1, lettera a), del Codice del processo amministrativo).

D’altro lato, dagli articoli 121 e 122 del Codice emerge che la rilevata fondatezza di un ricorso d’annullamento può comportare l’esercizio di un potere valutativo del giudice, sulla determinazione dei concreti effetti della propria pronuncia.

Tale potere valutativo, attribuito per determinare la perduranza o meno degli effetti di un contratto, per le ragioni di seguito esposte, va riconosciuto al giudice amministrativo in termini generali, quando si tratti di determinare la perduranza o meno degli effetti di un provvedimento.

Il giudice amministrativo, nel determinare gli effetti delle proprie statuizioni, deve ispirarsi al criterio per cui esse, anche le più innovative, devono produrre conseguenze coerenti con il sistema (e cioè armoniche con i principi generali dell’ordinamento, e in particolare con quello di effettività della tutela) e congruenti (in quanto basate sui medesimi principi generali, da cui possa desumersi in via interpretativa la regula iuris in concreto enunciata). Nel caso di specie (e con riferimento al criterio della coerenza col sistema e col principio di effettività della tutela da attuare nei confronti dell’appellante, vincitrice nel giudizio), si deve tenere conto di due decisive considerazioni: a) il ricorso di primo grado è stato proposto da una associazione ambientalista, non a tutela della sua specifica sfera giuridica, bensì nella qualità di soggetto legittimato ex lege ad impugnare i provvedimenti di portata generale che in qualsiasi modo abbiano una negativa incidenza sull’ambiente e sulle sue singole componenti, ovvero non lo abbiano adeguatamente tutelato (v. l’ 18 della legge n. 349 del 1986); b) il medesimo ricorso di primo grado non ha mirato a far rimuovere in quanto tali gli atti generali impugnati, bensì a farne rilevare l’illegittimità per l’inadeguatezza della tutela prevista dal piano faunistico approvato dalla Regione Puglia, inadeguatezza da considerare in re ipsa per il fatto che non sia stato posto in essere il prescritto procedimento di valutazione ambientale strategica (così mancando le più compiute valutazioni di merito), la cui conclusione avrebbe potuto ragionevolmente indurre l’Autorità regionale ad emanare prescrizioni più restrittive, limitative dei comportamenti potenzialmente incidenti sull’ambiente e su alcune delle sue componenti.

Ove il Collegio annullasse ex tunc ovvero anche ex nunc il piano in ragione della mancata attivazione della VAS, sarebbero travolte tutte le prescrizioni del piano, e ciò sia in contrasto con la pretesa azionata col ricorso di primo grado, sia con la gravissima e paradossale conseguenza di privare il territorio pugliese di qualsiasi regolamentazione e di tutte le prescrizioni di tutela sostanziali contenute nel piano già approvato (retrospettivamente o a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, nei casi rispettivamente di annullamento ex tunc o ex nunc).

In altri termini, l’annullamento ex tunc e anche quello ex nunc degli atti impugnati risulterebbero in palese contrasto sia con l’interesse posto a base dell’impugnazione, sia con le esigenze di tutela prese in considerazione dalla normativa di settore, e si ritorcerebbe a carico degli interessi pubblici di cui è portatrice ex lege l’associazione appellante.

Ritiene la Sezione che tali conclusioni paradossali possano essere agevolmente evitate, facendo applicazione dei principi nazionali sulla effettività della tutela giurisdizionale, nonché dei pacifici principi enunciati dalla Corte di Giustizia, e applicabili anche nel sistema nazionale, nei casi di constatata invalidità di un atto di portata generale.

18.1. Quanto al principio di effettività della tutela giurisdizionale, desumibile dagli articoli 6 e 13 della CEDU, dagli artt. 24 , 111 e 113 della Costituzione e dal Codice del processo amministrativo , si deve ritenere che la funzione primaria ed essenziale del giudizio è quella di attribuire alla parte che risulti vittoriosa l’utilità che le compete in base all’ordinamento sostanziale.

La fondatezza delle censure della associazione appellante – legittimata ad impugnare gli atti generali comunque viziati e lesivi per l’ambiente – non può indurre il giudice amministrativo ad emettere statuizioni che vanifichino l’effettività della tutela o, addirittura, che si pongano in palese contrasto con le finalità poste a base della iniziativa processuale.

In applicazione del principio sancito dall’art. 1 del Codice del processo amministrativo (sulla “tutela piena ed effettiva’), il giudice può emettere le statuizioni che risultino in concreto satisfattive dell’interesse fatto valere e deve interpretare coerentemente ogni disposizione processuale.

18.2. Quanto alla rilevanza nel sistema nazionale dei principi europei (anch’essi richiamati dall’art. 1 del Codice), va premesso che – per l’articolo 264 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea – la Corte di Giustizia, ove lo reputi necessario, può precisare “gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi’.

La giurisprudenza comunitaria ha da tempo affermato che il principio dell’efficacia ex tunc dell’annullamento, seppur costituente la regola, non ha portata assoluta e che la Corte può dichiarare che l’annullamento di un atto (sia esso parziale o totale) abbia effetto ex nunc o che, addirittura, l’atto medesimo conservi i propri effetti sino a che l’istituzione comunitaria modifichi o sostituisca l’atto impugnato (Corte di Giustizia, 5 giugno 1973, Commissione c. Consiglio, in C-81/72; Corte di Giustizia, 25 febbraio 1999, Parlamento c. Consiglio, in C-164/97 e 165/97).

Tale potere valutativo prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona era previsto espressamente nel caso di riscontrata invalidità di un regolamento comunitario (v. l’art. 231 del Trattato istitutivo della Comunità Europea), ma era esercitabile – ad avviso della Corte – anche nei casi di impugnazione delle decisioni (Corte di Giustizia, 12 maggio 1998, Regno Unito c Commissione, in C-106/96), delle direttive e di ogni altro atto generale (Corte di Giustizia, 7 luglio 1992, Parlamento c. Consiglio, in C-295/90; 5 luglio 1995, Parlamento c Consiglio, in C-21-94).

La Corte di Giustizia è dunque titolare anche del potere di statuire la perduranza, in tutto o in parte, degli effetti dell’atto risultato illegittimo, per un periodo di tempo che può tenere conto non solo del principio di certezza del diritto e della posizione di chi ha vittoriosamente agito in giudizio, ma anche di ogni altra circostanza da considerare rilevante (Corte di Giustizia, 10 gennaio 2006, in C-178/03; 3 settembre 2008, in C-402/05 e 415/05; 22 dicembre 2008, in C-333/07).

Tale giurisprudenza, come sopra segnalato, ha ormai trovato un fondamento testuale nel secondo comma dell’art. 264 (ex 231) del Trattato di Lisbona sul funzionamento della Unione Europea, che non contiene più il riferimento delimitativo alla categoria dei regolamenti (“Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell’Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato. Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi”).

18.3. Ciò posto, ritiene la Sezione che – nel rispetto del principio di congruenza, per il quale la propria statuizione deve fondarsi quanto meno su regole disciplinanti un caso analogo – anche il giudice amministrativo nazionale possa differire gli effetti di annullamento degli atti impugnati, risultati illegittimi, ovvero non disporli affatto, statuendo solo gli effetti conformativi, volti a far sostituire il provvedimento risultato illegittimo.

Da un lato il sopra richiamato principio di effettività della tutela impone di emettere una sentenza che sia del tutto coerente con le istanze di tutela e di giustizia.

Dall’altro, non può disconoscersi che – in una materia quale quella ambientale, per la quale vi è la competenza concorrente dell’Unione e degli Stati – gli standard della tutela giurisdizionale non possano essere diversi, a seconda che gli atti regolatori siano emessi in sede comunitaria o nazionale (e, dunque, che la controversia vada decisa o meno dal giudice dell’Unione).

Il giudice nazionale ove occorra può applicare le collaudate regole applicate dal giudice dell’Unione, spesso basate sul semplice buon senso, così come lo stesso giudice dell’Unione, nell’esercizio delle sue altissime funzioni, assicura “il rispetto dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri” (per l’art. 340 del medesimo Trattato sul funzionamento dell’Unione).

18.4. Tenuto conto di questo continuo processo di osmosi tra i principi applicabili dal giudice dell’Unione e quelli desumibili dagli ordinamenti degli Stati membri, nella fattispecie in esame la Sezione ritiene dunque che sia necessario:

– non statuire gli effetti di annullamento degli atti impugnati in primo grado e di disporre unicamente gli effetti conformativi delle statuizioni della presente sentenza;

– disporre che i medesimi atti conservino i propri effetti sino a che la Regione Puglia li modifichi o li sostituisca.

Sarebbe infatti contrario al buon senso, oltre che in contrasto con l’interesse fatto valere in giudizio, disporre l’annullamento ex tunc o ex nunc delle misure di tutela già introdotte, sol perché esse siano risultate insufficienti (non essendovi, né essendo stata prospettata, una normativa suppletiva di salvaguardia).

Per di più, nel caso di specie, lo strumento generale programmatorio e di regolamentazione è risultato privo di specifici vizi sostanziali (pur se – per il procedimento seguito – è ragionevole supporre che la mancanza della VAS abbia inciso sul suo contenuto, per l’assenza di valutazioni degli ulteriori profili di tutela prescritti dalla normativa di settore)”.

[7] “La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge”

[8] Articolo 374 “Pronuncia a sezioni unite”:

“[I]. La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell’articolo 360 e nell’articolo 362 [142 att.]. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite.

[II]. Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza [376].

[III]. Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

[IV]. In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.”

[9] VACCA, Ius dicere e creazione del diritto, in Lexitalia, n. 1/2018

[10] T.U. Beni culturali e ambientali antecedente al d.lgs. 42/2004 in attuale vigore

