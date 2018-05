Rubato lo scuolabus dei bambini, shock in paese

CAMPOMARINO. Questa mattina le mamme hanno atteso invano che l’autobus arrivasse per portare i bambini a scuola. Shock a Campomarino dove nella notte è stato rubato lo scuolabus che trasporta i bambini nelle scuole di Nuova Cliternia, frazione periferica di Campomarino. Stupite le mamme hanno atteso quasi invano l’arrivo del mezzo giallo. Per garantire comunque il servizio, il Comune ha subito inviato un mezzo in sostituzione. Sul furto indagano i carabinieri di Campomarino.

