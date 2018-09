Ruba in casa di un 78enne, nei guai una donna di Rotello

LARINO

Sono giorni particolarmente impegnativi quelli appena trascorsi per i Carabinieri della Compagnia di Larino. Oltre al servizio di controllo straordinario predisposto sul territorio, che ha poi portato all’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per nove soggetti, ritenuti dai militari intenzionati a perpetrare azioni delittuose, gli stessi sono riusciti a identificare e denunciare in stato di libertà una 48enne di Rotello. Per lei l’accusa è di furto aggravato. Secondo quanto emerso la donna, nei giorni scorsi, si è introdotta nell’abitazione di un 78enne di Rotello e, approfittando di un momento di distrazione, è riuscita abilmente a sottrarre circa 60 euro che l’uomo custodiva nel portafoglio appoggiato sul tavolo del salotto. A seguito di formale denuncia i militari della locale stazione, al termine dell’attività investigativa e attraverso un attento sopralluogo e minuziosi riscontri, sono riusciti ad acquisire gravi indizi di colpevolezza sul conto della 48enne del posto, ritenendola così responsabile di tale furto. Come da prassi gli atti sono stati inviati alla Procura della Repubblica di Larino per gli atti consequenziali. Un ultimo episodio, questo, che dimostra come il fenomeno dei furti in abitazione e delle truffe, che molto spesso vedono come vittime le fasce di popolazione più “vulnerabili” come anziani o persone fragili, non accenna a diminuire, nonostante tutte le campagne informative portate avanti in questi ultimi anni, soprattutto dalle forze dell’ordine.