Ruba portafogli ad un’anziana con più di 500 euro, denunciata

CAMPOBASSO. Sempre nell’ambito dell’operazione ‘Estate Sicura’, il Personale della Squadra Mobile, a seguito di attività investigative, ha denunciato a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria, D.B.M., di 52 anni, residente in provincia di Campobasso per il reato di furto aggravato ai danni di una donna campobassana. La D.B.M. si è resa responsabile di un furto all’interno di un supermercato, approfittando della distrazione di un’anziana intenta a fare la spesa. La 52enne, infatti, agendo con destrezza, ha sottratto dalla borsa dell’ignara donna il portafogli contenente ben 526 euro in contanti.

