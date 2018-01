Rossoblù, si avvicina la sfida con la Sangiustese. Atteso il debutto di Balistreri

Il Campobasso prosegue l’avvicinamento alla sfida di domenica sul campo della Sangiustese. Si torna in campo a distanza di tre settimane dalle ultime partite del vecchio anno, che hanno chiuso anche il girone di andata. I rossoblù hanno concluso con il pareggio di Jesi, conquistato all’ultimo respiro grazie al calcio di rigore trasformato da Evacuo al 93’. Fra tre giorni, nelle Marche, mister Foglia Manzillo ha in serbo qualche cambiamento nella formazione, visto che Pietro Balistreri si è completamente ristabilito e prenota una maglia da titolare. Rientrerà dalla squalifica anche capitan Danucci. Quella di Monte San Giusto, in provincia di Macerata, è una partita molto importante visto che si va a sfidare una formazione attualmente al quinto posto in classifica e seria candidata alla disputa dei playoff. Servirebbe un colpaccio per iniziare a rimontare ed eliminare i quattro punti di penalizzazione subiti lo scorso 18 dicembre.

