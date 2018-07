Rossoblù, Perrucci: “De Lucia pronto a cedermi le quote” (IL VIDEO)

CAMPOBASSO. L’atteso incontro con i tifosi in programma per oggi a Selva Piana c’è stato. La prima novità è che domani, o al massimo venerdì, la famiglia De Lucia cederà le quote di maggioranza all’ex presidente Giulio Perrucci che avrà il 65%. Ad annunciarlo è stato lui stesso nel corso dell’assemblea pubblica di oggi ed ha aggiunto rassegnato: “É chiaro che da solo non ce la faccio”. Manca, infatti, una settimana per salvare il salvabile e nessun imprenditore sembra essersi fatto ancora avanti. E a questo punto dunque, non resta che sperare, dal momento che manca appena una settimana entro la quale poter effettuare l’iscrizione. La buona nuova è che la situazione debitoria al 30 giugno 2018 è molto migliorata, a detta dello stesso Perrucci, ma restano tuttavia da saldare alcune vertenze sempre entro il 13 luglio prossimo. I debiti non sono tanti dunque e forse a mancare è solo la volontà di crederci.

LA DIRETTA FACEBOOK DELL’ASSEMBLEA PUBBLICA

