Rossoblù, ore decisive per mettersi in regola con l’iscrizione

CAMPOBASSO. Un diritto acquisito sul campo che sta per essere riafferrato in extremis. O almeno è quanto spera chi tiene ai colori rossoblù. Si parla dell’iscrizione al campionato di serie D da parte del Campobasso, naturalmente, bocciata in prima istanza per aver prodotto la documentazione senza la ‘materia prima’, rappresentata in questo caso da tasse, vertenze e affini che mancavano lo scorso 13 luglio. Un ‘buco’ di circa 60mila euro da coprire entro il 26 luglio, cioè dopodomani, assieme al ricorso. L’istanza sarà poi visionata dalla Covisod che si esprimerà a fine mese. È chiaro che nel momento in cui i conti saranno a posto non dovrebbero esserci problemi ulteriori.

Ufficialmente non arrivano conferme né smentite ma nell’ultima settimana è trapelato qualcosa di positivo, sempre in chiave iscrizione. Da ambienti vicini al club si parla di aiuti trovati e provenienti da fuori regione. Ma le bocche restano più che cucite. Ma da indiscrezioni fondate pare che ieri sera la situazione possa essersi sbloccata. Detto altrimenti, si sarebbe concretizzata la chiusura della trattativa di cui si parla da tempo ma non si conosce praticamente nulla. D’altronde, come detto, le ore sono ormai contate (e decisive, ndr) e bisogna fare presto per essere ai nastri di partenza del torneo. Intanto, circolano voci sui possibili gironi della serie D. L’ipotesi numero 1 rimane quella che vedrà di nuovo insieme marchigiane, abruzzesi e molisane, anche se ci dovrebbe essere l’entrata di una romagnola per completare il raggruppamento F. Ma c’è anche quella affascinante che vedrebbe l’inserimento addirittura della nobile decaduta Bari in un girone adriatico che andrebbe da Matelica al capoluogo pugliese, passando per Giulianova, Campobasso, Cerignola e Bitonto. Ma si rimane davvero nel campo delle congetture visto che bisogna ancora capire l’organico completo della prossima quarta serie. FdS

