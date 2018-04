Frontale sulla SS87, feriti in ospedale

Un brutto incidente si è verificato poco fa, intorno alle 12.30, sulla SS87 al km 119.400 in territorio del Comune di Vinchiaturo (CB). Un camion sembrerebbe aver invaso la corsia opposta per motivi al vaglio delle forze dell’ordine immediatamente intervenute sul posto piombando su due autovetture in transito in quel momento. L’impatto frontale avrebbe causato feriti. Al momento il tratto di strada è chiuso al traffico.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp