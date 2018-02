Romagnuolo a Fanelli: “Matteo Salvini non è contro il Sud”

Arriva immediata la risposta di Aida Romagnuolo, candidata alla Camera dei Deputati per il centrodestra, alle dichiarazioni della segretaria regionale del Pd Molise, Micaela Fanelli su Matteo Salvini. In particolare, la coordinatrice provinciale di ‘Noi con Salvini’, è intervenuta a Bojano durante l’inaugurazione della prima sezione della Lega in Molise. “Il Salvini di oggi non è il Bossi di 15 anni fa. Questa è già una differenza caratterizzante, e se i sondaggi al Sud ci danno in ottima posizione fa capire che Matteo Salvini non è contro il Sud. Noi diciamo prima i molisani – ha detto Romagnuolo – perché i molisani hanno bisogno di altro, dopo essere stati governati dal centrosinistra che ha fatto danni enormi, portando questa regione sul precipizio. Decadimento morale ed economico, territorio svenduto”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp