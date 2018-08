Roma Termini – Campobasso, il viaggio da incubo dura 5 ore

Torna alla cronaca il treno regionale 2353 che dovrebbe partire dal binario 20bis di Roma Termini per arrivare a Campobasso: ben 5 ore di viaggio su più mezzi per raggiungere la destinazione.

Iniziamo dal principio: questa mattina il treno regionale 2353 sarebbe dovuto partire alle 9.07 invece è partito alle 9.19. Sarebbe poi dovuto passare alla stazione di Roccasecca alle 10.21, invece ci è arrivato alle 11.32. A Roccasecca i passeggeri sono dovuti scendere per risalire su un regionale per Cassino dove poi hanno trovato un autobus sostitutivo che è partito per Campobasso dove è arrivato alle 14.07.

