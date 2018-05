Roma-Campobasso in cinque ore, ritardo clamoroso e viaggiatori inferociti

CAMPOBASSO. Un rientro dalla capitale segnato da quasi due ore di ritardo quello dei molisani a bordo del treno Roma-Campobasso. Pare sia stato un guasto ai sistemi di segnalazione nei pressi di Vinchiaturo a far scattare lo stop al transito dei convogli e quindi a causare il clamoroso ritardo. Il treno partito da Roma alle ore 9 sarebbe dovuto giungere a Campobasso alle 12,19 ma è rimasto fermo prima a Bojano per circa un’ora per poi riprendere la marcia e arrivare nel capoluogo alle 14. Un viaggio di ritorno che si è tramutato in una vera e propria odissea, durata quasi cinque ore, per i passeggeri inferociti e stanchi dei ritardi sempre più frequenti e diventati ormai normale amministrazione. Nella giornata di ieri sono stati in tutto tre i treni interessati dal ritardo sulla Campobasso-Roma.

