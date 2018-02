Ritrovato cadavere in un pozzo in contrada Saracena a Petacciato

PETACCIATO. Ultim’ora (ore 12,49). É di pochi minuti fa la notizia del ritrovamento di un corpo in un pozzo in contrada Saracena, adiacente alla SP 51 tra Termoli e Petacciato. Si tratta di un uomo di 84 anni, T. L. le sue iniziali, residente a Termoli e proprietario di alcuni terreni in zona. L’uomo ormai cadavere è stato scoperto dal cugino, anche lui in possesso di un campo confinante nella zona. Sul posto, il 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli che sta provvedendo all’estrazione del cadavere. Al momento sono ancora sconosciute le cause dell’accaduto. Non si esclude l’ipotesi che l’uomo possa essersi buttato volontariamente nel pozzo, facendo un volo di circa 7 metri.

Seguono aggiornamenti.

