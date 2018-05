Ritrovate Historiae di Seneca il Vecchio, la scoperta è della molisana Valeria Piano

Un’altra storia di ‘cervelli in fuga’ molisani che si fanno onore altrove. É il caso della campobassana Valeria Piano che si è resa protagonista di una straordinaria e storica scoperta. La giovane papirologa e ricercatrice dell’Università Federico II di Napoli, ha riconosciuto le Historiae di Seneca il Vecchio tra i papiri recuperati ad Ercolano nel 1700 e conservati alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Si tratta del prezioso reperto n. 1067 e si tratta dell’unica opera storica conosciuta dello scrittore e storico romano, detto ‘il Retore’. Una importante scoperta che testimonia come le ‘Historiae ab initio bellorum civilium’ di Lucio Anneo Seneca non siano andate perdute.

La 35enne molisana ha impiegato un anno nella ricomposizione degli scampoli, tutti catalogati con lo stesso numero di inventario e dunque provenienti dallo stesso rotolo. Gli studi e le analisi eseguite sui 16 pezzi, sul loro contenuto e sui calcoli cronologici, hanno condotto alla certa attribuzione dell’opera di Seneca il Vecchio che racconta i primi decenni del principato di Augusto e Tiberio (27a.C.-37d.C.). Il riconoscimento è stato accolto positivamente anche da altri studiosi e paleografi.

