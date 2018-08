Ritrovata la signora Nadia, Selvaggia Lucarelli: “Grazie per l’eccezionale lavoro delle forze dell’ordine”

Ritrovata sana e salva sulla strada per Monteodorisio la madre dell’opinionista Selvaggia Lucarelli, Nadia, data per dispersa a Vasto dalla notte scorsa. La stessa Lucarelli ha affidato ad un post sui social i ringraziamenti per il lavoro di ricerca svolto dalle forze dell’ordine.

“Mia madre è stata ritrovata ora dall’elicottero dei vigili del fuoco, era nei pressi di Monteodorisio camminando nelle campagne. Sta bene. Grazie a tutti. In modo particolare ringrazio i sindaci di Vasto e Cupello, la polizia, il maggiore Consales dei carabinieri (e i carabinieri tutti), le squadre della protezione civile, i volontari delle squadre cinofile, l’assessore Silvio Paolucci, le persone che con le loro giuste segnalazioni hanno permesso di circoscrivere la zona delle ricerche, tutte le persone che hanno condiviso il post e soprattutto i vigili del fuoco credo del comando provinciale di Chieti che l’hanno trovata. (ringrazio Igor, il pilota! ) Dimentico senz’altro qualcuno, mi scuso, ma è stata una lunga notte”.

