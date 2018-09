Ritardo dei pagamenti, l’Acem incontra l’on. Occhionero

Nel pomeriggio di lunedì scorso, il Presidente dell’ACEM Corrado Di Niro, il Vice Presidente Carmine Abiuso e il direttore Gino Di Renzo hanno incontrato presso la sede sociale la deputata molisana Giuseppina Occhionero, l’unico parlamentare che a seguito della nota inoltrata a tutti gli enti ed autorità, ha inteso contattare l’Associazione per affrontare i problemi denunciati e le azioni che le imprese sono pronte ad avviare per recuperare i crediti maturati.

Nell’incontro, accurato ed incisivo, sono state rappresentate le problematiche delle imprese edili associate e la loro intenzione di richiedere gli interessi per i ritardi accumulati nei pagamenti degli appalti e della ricostruzione ed eventualmente di bloccare i cantieri, così come annunciata nei giorni scorsi. In particolare, l’Onorevole Occhionero ha assunto l’impegno di fissare un appuntamento presso il CIPE a Roma per un incontro al quale prenderà parte anche la Presidenza dell’ACEM, allo scopo di sbloccare i fondi della ricostruzione ed evitare il fermo lavori. Tra gli argomenti trattati, anche le modifiche al codice appalti ed i numeri impietosi della crisi del settore in Regione.