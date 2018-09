Rissa all’alba in pieno centro tra ragazzi di diverse etnie, fermati in tre

CAMPOBASSO

Forse qualche parola di troppo ed è scoppiata l’ennesima rissa. Causata da ragioni personali. È successo tra sabato notte e domenica mattina, nel centro storico di Campobasso, quando alcuni ragazzi hanno chiesto l’intervento immediato della Polizia. Quando gli agenti della Squadra Mobile sono arrivati nella parte bassa di via Ferrari hanno trovato i giovani che, fino a qualche momento prima, si erano picchiati. Erano circa le 5 del mattino e gli agenti hanno identificato tre ragazzi del posto. Ma gli accertamenti sono ancora in corso.

Alcuni testimoni, infatti, hanno parlato di diverse etnie coinvolte nella rissa. Molto probabilmente, insieme ai tre ragazzi molisani, nella lite c’erano anche stranieri. La Polizia non ha fornito, però, ulteriori dettagli sulla vicenda. Intanto i tre ragazzi fermati ed identificati dovranno essere risentiti cosi come anche i testimoni che hanno assistito ignari alla vicenda.