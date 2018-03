Rispetto delle regole sulla strada, Polizia in campo col progetto Icaro

Nell’ottica di prevenire e ridurre l’infortunistica stradale, la Polizia Stradale di Campobasso ha svolto, anche quest’anno, una campagna rivolta agli studenti e finalizzata alla promozione e alla sensibilizzazione della cultura della sicurezza stradale.

Il progetto “ICARO” è stato promosso dalla Dipartimento di Pubblica Sicurezza in collaborazione con la facoltà di Psicologia dell’Università la Sapienza di Roma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Istruzione e dell’Università e il MOIGE (Movimento Italiano genitori).

L’iniziativa, giunta alla 18^ edizione, è dedicata agli studenti di varie età ed ha l’obiettivo di far comprendere ai giovani l’importanza del rispetto delle regole, promuovere una cultura della legalità sulla strada per evitare che i ragazzi assumano comportamenti pericolosi, causa principale degli incidenti stradali. Gli incontri, a cura di operatori della locale Sezione Polizia di Stradale, sono stati svolti presso l’Istituto Comprensivo “Colozza” di Campobasso e proseguiranno, nei prossimi giorni all’Istituto Comprensivo “D’Ovidio” e all’Istituto Tecnico Industriale “Marconi”, e a Bojano presso l’Istituto Tecnico Commerciale.

Al progetto è legato inoltre un concorso rivolto agli studenti delle scuole di tutta Italia sui temi della sicurezza stradale. Il progetto Icaro non è l’unica attività in materia che la Polizia stradale di Campobasso ha svolto e si appresta a svolgere in provincia. Collaborando infatti al progetto della Prefettura di Campobasso, “Sicur@mente”, elaborato all’interno della Conferenza Permanente Provinciale, è stato previsto un calendario di giornate formative nelle scuole di ogni ordine e grado che consentirà di raggiungere gli studenti di tutte le fasce di età. Tale attività si prefigge lo scopo di promuovere, tra i giovanissimi, condotte virtuose sull’utilizzo dei telefoni cellulari alla guida e sull’uso dei caschi protettivi per gli utenti delle due ruote.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp