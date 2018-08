Rischia di annegare, salvato dal bagnino della Società Nazionale di Salvamento di Guardialfiera

E’ stato solo il pronto intervento di un volontario bagnino di salvataggio della Società Nazionale di Salvamento sezione di Guardialfiera avente in gestione il tratto di spiaggia libera dal comune di Termoli tra i lidi La Vela e La Piovra a salvare la vita di un uomo che questo pomeriggio ha rischiato di annegare.

Tutto è accaduto quando erano da poco trascorse le 17. L’uomo si trovava a circa 100 metri dalla riva quando ha iniziato ad annaspare e ha rischiato di annegare. Il bagnino si è immediatamente tuffato per salvarlo utilizzando il pattino di salvataggio nella postazione denominata Delfino 2 riuscendo tempestivamente a salvare il bagnante. E’ stato comunque necessario avvisare il Soccorso Medico Avanzato (118) che lo ha portato in ospedale. Sul posto è intervenuto il Capo Nucleo dell’associazione Antonio Pirro che ha informato dell’accaduto il Direttore della SNS sez. di Guardialfiera Nicola Fratangelo. Sull’episodio, come da prassi in questi casi, è stato stilato un rapporto che sarà consegnato alla Capitaneria di Porto.

