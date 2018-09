Riparte la stagione della Scuola Calcio Sanniti

Entusiasmo. E’ questa la parola giusta per definire nel modo giusto i primi allenamenti della Scuola Calcio Sanniti. La società del capoluogo di regione ha ripreso l’attività dopo i successi e i consensi raccolti nell’ultima stagione ed è pronta ad affrontare nella maniera migliore i prossimi lunghi mesi di allenamenti e partite. Tra l’altro è di queste ore la notizia che mister Antonello Corradino ha rinnovato per due anni il contratto come osservatore con l’Ac Milan.

Una notizia importante per la società Sanniti Calcio Campobasso che fa un grande in bocca al lupo al tecnico per questa nuova avventura. «Siamo contenti di questo avvio di stagione – sottolinea il tecnico Roberto Barrea – e personalmente sono felice della scelta fatta perché arrivo in una società che ha voglia di crescere e migliorare di anno in anno. Senza dubbio abbiamo molto da lavorare perché i giovani calciatori richiedono sempre massima attenzione ma far crescere i ragazzi è qualcosa di molto bello e interessante, vivere con loro sul campo, dare loro utili consigli e vederli migliorare non solo dal punto di vista tecnico».

Da quest’anno la scuola calcio Sanniti Campobasso prenderà parte a tutti i campionati previsti dalla Figc, segno di grande volontà, passione ed entusiasmo nel voler portare avanti progetti e ambizioni iniziate quasi per scherzo ormai diverse stagioni fa La qualità del lavoro paga sempre ed è ovviamente anche per questo che il numero delle adesioni è cresciuto rispetto alle ultime stagioni. «La partecipazione a tutti i campionati previsti dalla Federazione è un segnale importante – continua Barrea – un segnale reso possibile prima di tutto dalla passione e dalla competenza di uno staff dirigenziale e tecnico di primissimo livello. Avere nello staff persone come Antonello Corradino è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per tutti noi – continua Barrea – sono sicuro che tutti insieme, lavorando alacremente, con grande passione, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni anche nel corso di questa annata sportiva. Sappiamo bene che confrontarsi con tante altre scuola calcio non sarà semplice ma credo che i Sanniti Calcio Campobasso hanno le carte in regola per fare qualcosa di buono».