REDAZIONE SPORT

Il Ripalimosani vola a punteggio pieno in classifica generale grazie al successo (2-0) sul campo del Castel di Sangro Cep. Vince in trasferta anche il Baranello (con tripletta di Di Chiro che schianta la Polisportiva Fortore), mentre finisce in parità tra Termoli 2016 e Donkeys Agnone. Il Comprensorio Vairano agguanta solo nel finale l’Aurora Capriatese (1-1), cade il Trivento sul campo della Cliternina. Senza reti infine il confronto tra Quattro Torri Chieuti e Aurora Ururi.

In foto, la squadra del Ripalimosani