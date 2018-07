Rincari su luce e gas: si rischiano nuovi aumenti

CAMPOBASSO. Interviene l’Adoc Molise dopo che l’Autorità di regolazione del mercato dell’energia ha comunicato nuovi rincari per elettricità e gas per i clienti finali sia del mercato libero che del mercato tutelato. L’associazione dei consumatori fa presente che con la fine del mercato tutelato e con il passaggio forzoso al mercato libero dal prossimo, i consumatori rischiano di subire aumenti delle bollette incontrollati e più elevati degli attuali. “Serve un continuo monitoraggio delle tariffe e un’indicazione delle tariffe di riferimento – sostengono Roberto Tascini dell’Adoc nazionale e Nicola Criscuoli dell’Adoc Molise- , in modo da poter effettuare giuste e obiettive comparazioni tra le offerte. Basti pensare che, ad oggi, solo tre offerte del mercato libero presentano costi inferiori a quelli previsti dal mercato tu previsti dal mercato tutelato.”

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp