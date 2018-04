Rilancio dei lavori pubblici, Anna Aurisano (LeU) per Carlo Veneziale

“Mai come in questo momento storico mancano risorse adeguate per la manutenzione e per tutti gli interventi necessari alle nostre strade, anche e soprattutto interne e interpoderali, a causa dei trasferimenti dello Stato ridotti all’osso che non consentono di approntare una programmazione adeguata da parte della Regione, in primis, e degli altri Enti che vivono di finanza derivata”.

Lo ha detto la candidata consigliera regionale della lista “Liberi e Uguali per il Molise”, Anna Aurisano, a sostegno del candidato presidente del centrosinistra, Carlo Veneziale. “La Regione – ha aggiunto la Aurisano – dovrà programmare e realizzare interventi complessi con fondi dedicati da reperire in bilancio e con i trasferimenti dello Stato. Il mio impegno e quello di Liberi e Uguali, una volta in Consiglio regionale, sarà di approntare un piano di coordinamento con gli Enti di area vasta e con i sindaci, che conoscono bene le criticità del loro territorio, e di finanziare gli interventi necessari da loro indicati. In questo modo – ha concluso la candidata di LeU – si garantirà maggiore sicurezza ai cittadini negli spostamenti e si rilancerà il settore dei lavori pubblici con l’intero comparto socio-economico e turistico”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp