Riforma Fornero e lavori usuranti

Si è fatto un gran parlare della “riforma Fornero” e degli effetti che questa legge, nata per emergenza e rimasta provvisoriamente in vigore senza gli opportuni aggiustamenti che la normalità ritrovata imporrebbe, sta mostrando a più d’una categoria di gente, già “fortunata” perché un lavoro ce l’ha. L’allungamento dell’età lavorativa, se da una parte genera disperazione, quando non rassegnazione in chi dovrebbe prendere il posto della generazione che gradirebbe il meritato riposo, dall’altra vede parte di quest’ultima categoria, arrabbiata allo stesso modo perché comprende lavoratori che operano in rami usuranti e che in un paese che si dice “civile”, dovrebbero venir meglio presi in considerazione, non per capriccio, ma per effettiva necessità. Si è sempre considerato il lavoratore, un essere sostituibile in qualsiasi momento e per qualunque ragione, voto di scambio compreso; perché allora sottolineare la difficoltà di vita di chi, oltre a lavorare e farlo in molti casi per remunerazioni da terzo mondo, deve operare in condizioni proibitive che spesso portano ad infortunio certo?

E che dire di coloro che diversamente vengono licenziati? E che dire di coloro che non hanno voce? Discorso a parte dovrebbe essere posto con le sigle sindacali, ai quali a volte è criticata la condotta perché considerata distante dai temi e non in linea con le richieste delle maestranze. Il ragionamento principale è rivolto alle categorie svantaggiate, ai lavori usuranti che proprio nel meridione primeggiano nei numeri e nella precarietà. Il riferimento va all’edilizia, ai cantieri, ai trasporti su gomma, su rotaia, alle maestre d’asilo, ad alcune forme di artigianato dove sostanzialmente i 42/43 anni diventano una chimera, specie perché ora l’inizio della stabilità lavorativa si è allontanato rispetto ai 20/25 anni di un tempo. Di conseguenza l’età pensionabile sarebbe raggiunta a tarda età e non con il massimo. Dunque: perché continuare a disquisire di un argomento che dovrebbe essere regolamentato da una illuminata classe dirigente? Perché probabilmente, oltre ai proclami, sinora di testi di riforma non ne abbiamo contezza con atti parlamentari. Oppure perché questo è un argomento col quale pulirsi regolarmente la coscienza e nulla più?

Vittorio Venditti

