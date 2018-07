Rifondazione Comunista aderisce al Molise Pride

Il partito della Rifondazione Comunista del Molise aderisce in maniera ufficiale al Molise Pride, manifestazione indetta dall’Arcigay per sabato 28 luglio a Campobasso.

“Saremo presenti in piazza – dicono in una nota – per continuare la lotta per i diritti LGBT e per manifestare contro l’amministrazione regionale che ha negato il patrocinio, mostrando scarsa attenzione per i diritti civili. Sicuri di un successo di presenze – concludono – invitiamo militanti e simpatizzanti a scendere in piazza sabato 28 pomeriggio in difesa dei diritti degli omosessuali, sopratutto dopo le minacce omofobe ricevute da Molise Pride sulla sua pagina social”.

