Rifiuti pericolosi in casolari abbandonati, due i denunciati

TERMOLI. Oli idraulici, filtri, pneumatici e contenitori di fitofarmaci anche parzialmente aperti. Si tratta di rifiuti altamente tossici rinvenuti in stato di abbandono in due casolari situati a San Martino in Pensilis e posti sotto sequestro dai Carabinieri Forestali di Termoli. Due le persone denunciate, originarie di Portocannone, e ritenute responsabili di discariche abusive e denunciati per violazione ambientale. I numerosi controlli effettuati dall’Arma hanno portato all’accertamento di violazioni di carattere amministrativo con conseguenti sanzioni pecuniarie per i due denunciati.

L’abbandono indiscriminato di ogni genere di rifiuto oltre a contaminare angoli incontaminati, di cui il Molise è ricco, rappresentano un serio rischio per la salute dei cittadini.

“L’invito a tutti i cittadini, è quello del doveroso rispetto dell’ ambiente in cui si vive – hanno fatto sapere i militari – collaborando e segnalando ogni situazione o atto al limite della legalità”.

