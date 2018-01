Rifiuti, appalto a Termoli per la Smaltimenti Sud

La Smaltimenti Sud del Gruppo Valerio sbarca anche a Termoli, aggiudicandosi la gara per la raccolta rifiuti per un importo totale da 33 milioni. Non sarà quindi più la Teramo Ambiente, a gestire l’igiene urbana a Termoli. Per la terza volta sugli ultimi tre appalti, cambia la società che gestirà la raccolta dei rifiuti, la differenziata, lo spazzamento e tutto quello che afferisce l’ambiente. Ad aggiudicarsi l’appalto dall’importo complessivo di 33.872.288,66 euro per sette anni, è stata una Ati tra l’isernina Smaltimenti Sud – del Gruppo Valerio – e la società Rieco. Da sottolineare che la Ati in questione avrà come discarica di riferimento, per i rifiuti non differenziati di Termoli, il sito di Guglionesi.

Battuti il gestore uscente Teramo Ambiente, che aveva nell’incarico in portafoglio a Termoli uno dei rami più floridi della sua attività, e la Tekneko, che gestisce il servizio per buona parte dell’Unione dei Comuni Basso Biferno.

La scelta è avvenuta attraverso la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e dell’offerta tecnica, in risposta al capitolato con cui l’amministrazione Sbrocca nell’ottobre del 2016 bandì la gara, a quasi un anno e mezzo dalla scadenza ufficiale dell’appalto (tuttora in regime di prorogatio) anche per evitare le lacune della gestione ormai in dirittura d’arrivo.

Ricorsi esclusi, si attende ora solo l’aggiudicazione provvisoria, dopo l’ultima valutazione del Rup sull’esito del lavoro della commissione.

