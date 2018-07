Ricostruzione post sisma, la Regione ‘condannata’ a riaprire la graduatoria

CAMPOBASSO. Non si è conclusa l’epopea umana, sociale, politica ed economica riferita alla ricostruzione post sisma, oggetto di polemiche vecchie e nuove ma anche di ricorsi e sentenze che hanno costellato gli ultimi sedici anni.

Ieri mattina, giovedì 26 luglio, i legali di oltre 40 proprietari di immobili, esclusi dai contributi regionali o che hanno ricevuto decurtazioni finanziarie rispetto all’entità del progetto presentato, hanno tenuto una conferenza stampa per illustrare le sentenze nn. 4248, 4244 e 4249 del 12 luglio 2018 la IV sezione del Consiglio di Stato che ha defini- tivamente annullato gli atti con i quali la Regione Molise aveva disposto l’assegnazione dei fondi per la ricostruzione post sisma in base alla graduatoria del 2012 e alle modifiche intervenute nell’ottobre del 2014.

Tre sentenze che hanno confermato quelle del Tar Molise, che già oltre un anno fa aveva annullato gli atti regionali, riscontrando l’assenza di criteri di priorità nell’assegnazione delle risorse finanziarie (346 milioni di euro) stanziate da una delibera CIPE. A curare gli interessi dei proprietari esclusi, gli avvocati Pino Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano. “Il problema – ha affermato l’avvocato Zezza – riguarda la mancata predeterminazione dei criteri e quindi la mancata previsione delle risorse finanziarie sul quale il Tar Molise si era espresso, annullando i provvedimenti della Regione Molise che ha preferito appellarsi al Consiglio di Stato che, con tre sentenze, ha confermato integralmente il giudizio del tribunale amministrativo ed oggi, dunque, ci troviamo con accertamento definitivo sulla legittimità dei provvedimenti regionali.” Mistero dunque sui meccanismi di aggiudicazione delle risorse che peraltro, hanno escluso immobili localizzati nel cratere sismico, con numerosi proprietari che si trovano nell’impossibilità di intervenire con proprie risorse per le necessarie opere e che ancora oggi vivono in abitazioni lesionate pesantemente dagli effetti del sisma.