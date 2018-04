Revocati i domiciliari all’imprenditore caseario accusato di riciclaggio

L’imprenditore molisano del settore caseario, F.S., è tornato libero. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, Gaspare Sturzo, ha disposto la revoca della misura cautelare dei domiciliari. La richiesta di revoca della misura restrittiva è stata avanzata dai legali dell’imprenditore molisano e ha ottenuto il consenso dello stesso sostituto procuratore Giuseppe Cascini che coordina l’indagine portata avanti dai carabinieri di Roma sul riciclaggio di denaro.

L’uomo si è sempre dichiarato estraneo ai fatti e più volte, in queste settimane, ha ribadendo la sua piena fiducia nell’operato dei giudici. Minuzioso il lavoro degli avvocati Mariano Prencipe e Franco Coppi che, coadiuvati anche dai legali Mirella De Santis ed Ester Molinaro, in questi 77 giorni dalla notifica delle misure cautelari, hanno ricostruito i bilanci degli ultimi quattro anni di attività del caseificio di proprietà al centro dell’indagine della procura romana. E sono stati proprio gli elementi forniti dagli avvocati della difesa a convincere i magistrati che l’indagine può andare avanti in modo genuino per accertare tutta la verità.

La notizia della revoca dei domiciliari ha rappresentato una vera e propria liberazione, avendo vissuto un periodo durissimo, lontano dagli affetti della famiglia, dagli amici, dalle maestranze e dai numerosi clienti dentro e fuori dall’Italia.

