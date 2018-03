Revisione auto. In Molise sono 75mila i veicoli non in regola

La sicurezza alla guida è un fattore che non va mai sottovalutato, e secondo un’analisi dell’Osservatorio Facile.it i dati per quel che concerne i veicoli non in regola con la revisione sono tutt’altro che confortanti. Sono, infatti, ben 13 milioni in tutto i mezzi tra pubblici e privati in Italia, 7,4 mln solo questi ultimi.

Il noto portale online, grazie ai dati ufficiali forniti dal Ministero dei Trasporti ha fornito una mappa delle aree del paese dove il fenomeno è più incisivo. Il Molise si piazza al penultimo posto sia per il totale di veicoli, con 75mila vetture non in regola (circa il 26%) seguita dalla Valle d’Aosta.

Maglia nera alla Campania con il 40.72%, seguita da Sicilia e Calabria.

P.G.

