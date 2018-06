Resta folgorato, muore una persona

VINCHIATURO. Ore 19,00. ULTIM’ORA. Personale del 118, Vigili del fuoco e Carabinieri sono intervenuti d’urgenza pochi minuti fa a Vinchiaturo, nei dintorni del Ristorante le 4 Vianove, per una richiesta di soccorso. Una persona è rimasta folgorata (s’ignora al momento da cosa) e purtroppo è rimasta uccisa. In paese la notizia sta iniziando a circolare, ma non si conoscono altri particolari in merito.

