Responsabilità medica: in caso di violazione dell’obbligo da parte del sanitario del consenso informato il paziente va sempre risarcito.

La pronuncia in oggetto si pone, senza dubbio, all’attenzione degli operatori del diritto per la particolarità della questione giuridica che la Suprema Corte è stata chiamata a dirimere.

Essa origina, in particolare, dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da una paziente nei confronti dell’Azienda Ospedaliera e del medico chirurgo, in seguito al danno iatrogeno e a quello derivatole dal fatto di non essere stata adeguatamente informata circa la natura e le conseguenze dell’intervento a cui era stata sottoposta.

In sede di giudizio di legittimità, i ricorrenti incidentali, dopo aver eccepito la non integrità del contraddittorio in relazione alla mancata estensione del medesimo anche alle assicuratrici della loro responsabilità civile, con un primo motivo di ricorso contestavano, in particolare, “sotto diversi profili – tra cui la mancata allegazione e prova del fatto che, in presenza di più compiuta informazione, ella non si sarebbe sottoposta all’intervento – l’affermazione di responsabilità della violazione degli obblighi sul punto sussistenti in capo ad essi ”.

Ciò premesso, con la sentenza che qui si commenta la Corte di Cassazione offre, ancora una volta, preziosi spunti di riflessione, intervenendo su una tematica di indubbia rilevanza nell’ambito del più ampio contesto della responsabilità medica, ovverosia quella riguardante il c.d. consenso informato.

Come noto, la corretta informazione rappresenta una aspetto prodromico alla genesi del consenso manifestato dal paziente, il quale solo consente che quest’ultimo possa validamente disporre del proprio corpo, esprimendo con ciò la libertà di autodeterminazione in ordine al trattamento sanitario.

Ne deriva – e il Giudice delle leggi non ha mancato di puntualizzarlo più volte – che il consenso informato si configura come un vero e proprio diritto della persona umana, il quale trova il suo fondamento in una molteplicità di principi, espressi non solo dall’art. 32 Cost., ma che è possibile rinvenire anche all’interno degli artt. 2 e 13 della stessa Carta costituzionale.

Detto in altri termini, il consenso informato svolge una funzione di sintesi tra due diritti fondamentali della persona: quello, come detto, dell’autodeterminazione, da un lato, e quello alla salute, dall’altro, in quanto se è vero, a norma dell’art. 32 Cost., che è compito della Repubblica tutelare la salute tanto del singolo quanto della collettività, dall’altro, al comma 2, è precisato che, in ogni caso, “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Assume, pertanto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, uno specifico riguardo proprio la corretta informazione fornita dal medico circa la natura e i possibili sviluppi del percorso terapeutico cui il paziente può essere sottoposto, nonché le eventuali terapie alternative; informazioni, queste, che devono essere quanto più esaurienti, al fine di garantire un’effettiva libertà di autodeterminazione nel decidere se esporsi o meno ai rischi che il particolare tipo di intervento o di trattamento comporta.

Sul punto, fa eco il prefato pronunciamento della Suprema Corte, la quale non ha mancato, infatti, di ribadire che: “l’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, senza il quale l’intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità –sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente (Cass. 16.10.2007, n. 21748) […]”. E prosegue: “un tale obbligo attiene all’informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto ed in particolare al possibile verificarsi, in conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso (Cass. 13.4.2007, n. 8826; Cass. 30.7.2004, n. 14638), di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, onde porre quest’ultimo in condizione di consapevolmente consentire al trattamento sanitario prospettatogli (Cass. 14.3.2006, n. 5444). Il medico ha pertanto il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili ”.

In questo senso, conclude sempre la stessa Corte, “l’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitorie in caso di mancata prestazione da parte del paziente (cfr. Cass., 16.5.2013, n. 11950); e si tratta, in definitiva, di due diritti distinti (Cass. 6.6.2014, n. 12830): il consenso informato attenendo al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (Corte Cost., n. 438 del 2008) e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest’ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32 Cost., comma 2); il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost., comma 1)”.

Da simili principi, s’è tratta, quindi, la motivazione che ha portato gli Ermellini a rigettare le censure mosse dai ricorrenti incidentali, secondo i quali – lo si ripete – l’inadempimento dell’obbligo informativo da parte del medico si avrebbe unicamente laddove il paziente fosse in grado di allegare e provare un suo probabile rifiuto all’intervento sanitario in caso di adeguata informazione.

Orbene, per comprendere meglio l’atteggiarsi della questione occorre mettere in evidenza, innanzitutto, come la stessa non abbia ad oggetto la correttezza o meno dell’intervento compiuto dal medico (giacché, in tal caso, si prospetterebbe un’eventuale lesione del diritto alla salute), bensì la violazione del diritto di autodeterminazione del paziente, che consegue al deficit informativo da parte del sanitario.

Ad avviso della Corte, difatti, la differenza tra il diritto alla salute e quello all’autodeterminazione emerge in tutta la sua chiarezza; tant’è che la violazione dell’obbligo di informazione non implica automaticamente anche una lesione del bene salute5 ; parimenti, quest’ultima può verificarsi anche in caso sussista una precisa consapevolezza del paziente in relazione al tipo di prestazione terapeutica eseguita.

Insomma, “la lesione del diritto di esprimere il c.d. consenso informato da parte del medico si verifica per il sol fatto che egli tenga una condotta che lo porta al compimento sulla persona del paziente di atti medici senza aver acquisito il suo consenso”, indipendentemente, cioè, dall’esito dell’intervento effettuato.

Quanto all’onere della prova, ciò implica, di conseguenza, sempre secondo la stessa Corte, che “il paziente, il quale invochi, dispiegando la relativa domanda risarcitoria, l’incompletezza del consenso informato e quindi l’inadempimento del correlativo obbligo dei sanitari di somministrargli le informazioni necessarie per formarlo, alleghi implicitamente il danno a quella sua libera e consapevole autodeterminazione […] che si ricollega quale conseguenza ineliminabile alla carenza di un quadro informativo completo e ben compreso o spiegato a chi dovrebbe valutarlo come base di una responsabile decisione”.

Per ciò che riguarda, invece, le ulteriori e più gravi conseguenze (come, ad esempio, la decisione di non sottoporsi all’intervento, l’acquisizione di pareri o la ricerca di soluzioni alternative), l’operata delineazione degli oneri probatori non vale, però, ad ascrivere al medico la responsabilità anche per tali vulnus, giacché, in siffatti casi, “sarebbe intervenuta la necessità di una più specifica allegazione e prova […] (in sensi analoghi, di recente, v. pure Cass. 23.11.2015, n. 23204)”.

Donde consegue, con riferimento al caso in esame, che “non avrebbe avuto altro onere la paziente che allegare e provare l’incompletezza od inadeguatezza dell’informazione ricevuta prima di sottoporsi alla rischiosa operazione per allegare e addurre la prova, sulla base di presunzioni se non perfino di quanto accade secondo criteri di normalità, dei danni conseguenza almeno correlati alla lesione della sua libertà di autodeterminazione, fermo restando che tale specifica lesione non corrisponde mai, attesa l’ontologica diversità tra i due diritti lesi, quello dell’autodeterminazione e quello all’integrità fisica, al danno a quest’ultima in quanto tale, quasi consentendo una sorta di automatico recupero, per tale via, dell’esito infausto per il paziente di un intervento chirurgico pure correttamente eseguito”.

Alla luce di tutte queste ragioni, il primo motivo di ricorso incidentale veniva, pertanto, ritenuto infondato. Una pronuncia, questa, che farà certamente discutere, in quanto si discosta nettamente dall’orientamento finora espresso dalla Suprema Corte, la quale aveva più volte ribadito che l’omesso consenso configurerebbe ex se un’ipotesi di danno solamente laddove sia possibile dimostrare che, nonostante l’atto medico non abbia determinato un peggioramento dello stato di salute del paziente, il comportamento scorretto del medico abbia fatto correre al paziente un rischio che questi avrebbe, invece, verosimilmente evitato, qualora fosse stato correttamente informato.

Raffaele Panichella

