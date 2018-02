Relazione semestrale DIA. In Molise 649 le operazioni bancarie ritenute sospette

Il “progressivo sbilanciamento verso le regioni del centro-nord e la capacità di riciclare e reimpiegare i capitali illeciti da parte della ‘ndrangheta” è segnalato nella relazione semestrale della Direzione nazionale antimafia relativa ai primi sei mesi del 2017, trasmessa alla Camera. Nell’analisi condotta sarebbero 649 le operazioni bancarie ritenute sospette dagli investigatori condotte nel Molise, rientranti tra gli impegni prioritari della Direzione Investigativa Antimafia nell’attività di prevenzione circa l’utilizzo del sistema economico-finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti. Nel semestre considerato, comunque, si continuano a cogliere “importanti segnali sia di radicamento che espansionistici fuori dalla Calabria, in entrambi i casi finalizzati a permeare i gangli strategici dell’economia, dell’imprenditoria e finanche della pubblica amministrazione”. Per il Molise la Dia conferma quanto già affermato nella precedente relazione e portato sul tavolo della Prefettura in occasione delle visita della Commissione Parlamentare antimafia e antiterrorismo. Le evidenze investigative raccolte nel recente passato hanno fatto luce anche sull’operatività, in Abruzzo e in Molise, del gruppo Ferrazzo di Mesoraca (KR). In questo caso, il capo ‘ndrina non solo aveva scelto di stabilire ufficialmente la propria residenza nella provincia di Campobasso, ma si era di fatto reso promotore di una associazione criminale composta sia da calabresi che da siciliani (famiglia Marchese di Messina) che operava tra la provincia di campobasso e quella di Chieti. Nella nostra regione la Dia attesta una presenza non stanziale di sodalizi camorristici, nonostante la contiguità con la Campania. Le aree potenzialmente più critiche, dove si sono verificati episodici tentativi di penetrazione nella realtà criminale locale, sono la fascia adriatica e le zone del Sannio/Matese, per la prossimità di questa area alle zone di influenza dei casalesi. “Esse si presterebbero come luogo d’espansione per il mercato degli stupefacenti e il riciclaggio, ovvero come rifugio per latitanti. Sintomatica del rischio concreto di infiltrazioni nell’economia locale, è la confisca, eseguita il 4 aprile del 2017 dalla Guardia di Finanza, di beni mobili ed immobili e quote societarie, per circa 320 milioni di euro, nei confronti di due fratelli, inseriti nel clan napoletano dei Contini tra Vinchiaturo, Isernia, Colli al Volturno e Venafro. Mentre il 5 aprile, tra gli esiti delle operazioni ritenute di interesse ai fini dell’analisi, è stata tratta in arresto una donna, affiliata al clan Pecoraro- Renna di Battipaglia (SA), in esecuzione di un provvedimento restrittivo del Tribunale di Salerno, per associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsioni, rapine, sfruttamento della prostituzione.

