Regione Molise, protocollo d’intesa per la valorizzazione dei tratturi

E’ del giugno 2017 la firma di un Protocollo d’Intesa per la valorizzazione di un bene demaniale da parte delle istituzioni regionali Molise, Abruzzo e Puglia. Si tratta dei “Tratturi”, percorsi millenari sui quali si praticava la Transumanza, la migrazione stagionale delle greggi dal mare alla montagna e viceversa, patrimonio che oramai fa parte della storia delle nostre regioni, la cui valorizzazione può rappresentare una strategica risorsa per la crescita dei nostri Territori.

Oggi, a distanza di un anno, con la piena condivisione degli altri Presidenti già precedentemente coinvolti, e con la ulteriore adesione e condivisione delle regioni Basilicata, Campania e Lazio, il progetto s’implementa e continua il suo percorso.

Il prossimo 22 giugno, la Plenaria tornerà a riunirsi e in tale circostanza ci sarà la firma del nuovo Protocollo d’Intesa, che vedrà la partecipazione dei 6 Assessori al Turismo delle regioni coinvolte e l’implementazione del Protocollo con il tema del “Turismo Lento” anche in previsione del prossimo 2019, anno ad esso dedicato.

“Programmare per il bene delle nostre Comunità, significa superare i tempi elettorali e tornare coesi operativi sui progetti -afferma l’assessore Cotugno – ho passato il “testimone” al collega Micone, ed unitamente a Lui continuerò nel nuovo ruolo amministrativo a me affidato dal Presidente Toma, lavorando sui temi della promozione e valorizzazione delle nostre Eccellenze. Ho coinvolto gli altri colleghi Assessori regionali al Turismo in quanto un lavoro partecipato e sinergico potrà solo fare meglio. Rinnovo il sentimento di gratitudine alla Famiglia Colantuono – conclude Cotugno – che da generazioni tiene viva una tradizione millenaria e a chi con loro, così come l’Asvir con il suo Coordinatore Nicola Di Niro, non fa mai mancare impegno e passione su tali temi” conclude l’Assessore Cotugno “questo è il Molise che amo, questo è il Molise di cui dobbiamo essere orgogliosi”.

