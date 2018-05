Regione, Frattura ha salutato i dipendenti. Eletti, operazioni ancora a rilento

Il rompete le righe in Regione c’è stato questa mattina. Il presidente ancora in carica Paolo di Laura Frattura si è recato in via Genova per salutare tutti i dipendenti. Domani il governatore dovrebbe partire per una vacanza e pertanto si è recato negli uffici della Regione per ringraziare e augurare buon lavoro ai dipendenti.

Intanto in tribunale a Campobasso le procedure per la proclamazione degli eletti procedono a rilento. Questa mattina i verbali ancora non erano stati consegnati alla Corte d’Appello, operazione che dovrebbe avvenire in serata. I problemi riscontrati riguardano l’approccio e l’interpretazione della nuova legge elettorale e alcune imprecisioni individuate nella stesura dei verbali nelle sezioni elettorali. Ad ogni modo, come già riferito nei giorni scorsi, mercoledì dovrebbe esserci la proclamazione. Anche per permettere al neo governatore Donato Toma di poter partecipare alla conferenza Stato-Regioni in programma giovedì 10.

Resta l’unicità della situazione molisana: a 15 giorni dalle elezioni ancora non si è riusciti a proclamare gli eletti.

redpol

