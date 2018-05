Regione. Domani al via la XII legislatura: primo atto la nomina del presidente del Consiglio

Parte ufficialmente domani la XII legislatura. A presiedere la prima seduta del Consiglio regionale sarà Vittorio Nola del Movimento 5 Stelle, essendo, come prevede il regolamento, il più anziano tra i consiglieri. E già questa sarà una novità: per la prima volta l’Assise regionale sarà presieduta da un esponente dei pentastellati. L’altra novità riguarderà proprio la composizione del Consiglio. Essendo intervenuto il decreto di nomina degli assessori, sarà applicata la cosiddetta surroga dei consiglieri. Entreranno a Palazzo D’Aimmo Massimiliano Scarabeo e Nico Romagnuolo di Forza Italia in sostituzione degli assessori Cavaliere e Di Baggio. Per Orgoglio Molise siederà tra i banchi Paola Matteo che prenderà il posto di Vincenzo Cotugno, entrato nel frattempo nell’esecutivo regionale, mentre per i Popolari per l’Italia entrerà Antonio Tedeschi in luogo dell’assessore Vincenzo Niro. Non ci sarà Michele Iorio perché per lui scatta la sospensione per la Severino (la procedura si attuerà in apertura di seduta) e al suo posto arriverà in Aula Eleonora Scuncio. Nella remota eventualità che Iorio non si presentasse e la Scuncio non fosse presente, la seduta del Consiglio regionale sarebbe rinviata. Cambia così il volto del Consiglio che sarà composto da 14 new entry, (Armandino D’Egidio, Gianluca Cefaratti, Antonio Tedeschi, Paola Matteo, Aida Romagnuolo, Filomena Ca- lenda, Andrea Di Lucente, Eleonora Scuncio, Andrea Greco, Angelo Primiani, Valerio Fontana, Fabio De Chirico, Vittorio Nola, e Micaela Fanelli) e 6 riconferme (Salvatore Micone, Quintino Pallante, Massimiliano Scarabeo, Nico Romagnuolo, Patrizia Manzo e Vittorino Facciolla). Due novità, invece, nell’esecutivo, rappresentate dal presidente Donato Toma e dall’assessore Roberto Di Baggio e tre riconferme, Nicola Cavaliere, Vincenzo Niro e Vincnezo Cotugno. Tra le curiosità c’è da segnalare la presenza di due Romagnuolo, Nico e Aida. Domani si scioglierà necessariamente il nodo relativo al presidente del Consiglio che sarà eletto dall’Aula, come primo atto, mentre per il quinto assessore bisognerà attendere ancora qualche giorno.

mdI