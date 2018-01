Regione-Diocesi, sottoscritto protocollo per conservazione e valorizzazione edifici di culto

‘Piano di interventi per la conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistico-culturali di edilizia di culto’ è il protocollo sottoscritto questa mattina, mercoledì 10 gennaio, dal presidente della Regione, Paolo di Laura Frattura e i vescovi Bregantini, Cibotti, De Luca e Palumbo. Le economie per gli interventi rientrano nel fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. L’intesa fu siglata nel 2012 dall’allora Governatore Michele Iorio.

“Il recupero di almeno un edificio di culto – ha detto il Governatore Paolo di laura Frattura a margine dell’incontro – in ogni comune molisano. Un investimento con le quattro diocesi che impegna la regione con 2milioni e 600 mila euro e vede – ha terminato il governatore – un contributo di oltre un milione e mezzo da parte delle quattro diocesi”. Interventi, quelli previsti, che mirano a migliorare la promozione e il marketing turistico regionale.

