Regionarie. Dopo modifica legge arriva la data, domani confronto con Ministero

“Domattina sentirò il Ministero dell’Interno per concordare, così come prevede la legge, la prima data utile per andare al voto e discutere della informatizzazione delle procedure, così come concordato con il ministro Minniti”. A renderlo noto è il presidente della Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura in merito alla modifica della legge elettorale approvata ieri sera in Consiglio.

“Con le disposizioni collegate alla manovra di Bilancio – ha spiegato in una nota – ieri sera il Consiglio regionale ha approvato la modifica che ci è stata sollecitata, nei giorni scorsi, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla nostra legge elettorale, la riduzione della soglia di sbarramento, per i candidati Presidente, dal 10 all’8 per cento. Un passaggio necessario e importante che ci mette al riparo da possibili impugnative e contestazioni future”. “L’appello che rivolgo ora a tutti – ha proseguito – è quello di mettere da parte le polemiche: rassereniamo il clima”.

