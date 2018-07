Regionalismo differenziato, Abruzzo e Molise mancano all’appello

CAMPOBASSO. Il tema dell’autonomia delle regioni avviato nello scorso febbraio con la sottoscrizione degli accordi preliminari tra il Governo Gentiloni e le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto torna oggi di grande attualità.

Il cosiddetto “regionalismo differenziato” è stato oggetto di discussione il mese scorso in Conferenza Stato Regioni tanto che lo stesso Governatore Toma al suo ritorno dalla riunione, affermò che, in via preliminare, “lo Stato centrale e le altre Regioni debbono mettere in condizioni la nostra regione di elevarsi al rango infrastrutturale delle altre regioni e, segnatamente, di quelle del Nord.” Una strada, quella aperta dalla tre regioni (prevista dall’art.116, terzo comma, della Costituzione) per avere maggiore autonomia regionale su diverse tematiche che ha avuto un effetto domino su tutte le regioni, ad accezione di Molise e Abruzzo, così come confermato dal dossier presentato in Senato nel corso della scorsa settimana. Per il governatore Toma e per il Consiglio regionale l’argomento dovrà essere oggetto di confronto, dato che la legislatura è appena iniziata, che potrà portare eventualmente all’indizione di un referendum, così come avvenuto in Lombardia e Veneto.In particolare le regioni puntano a vedersi attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia su determinate materie e seguendo uno specifico procedimento. Fino ad oggi i pre accordi siglati hanno sancito, ad esempio, importanti forme di autonomia in materia sanitaria: dagli accessi alle scuole di specializzazione, all’ingresso nel Ssn, ma molte novità anche per i farmaci equivalenti e i ticket. Il Veneto avrà anche spazio di manovra sulla libera professione e l’Emilia Romagna sulla distribuzione diretta dei farmaci. Materie di cronaca regionale, alla luce delle richieste del territorio e delle organizzazioni professionali di rivedere il decreto Balduzzi per ridare dignità al sistema sanitario regionale, commissariato da troppi anni. Ad oggi, conferma ancora il dossier del Senato, su 15 regioni a statuto ordinario, in tre hanno sottoscritto accordi preliminari con il Governo, sette hanno già formalmente conferito al Presidente l’incarico di chiedere al Governo l’avvio delle trattative per ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Si tratta di Campania, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria: con loro il Governo potrebbe avviare immediatamente i negoziati. Tutte e sette chiedono maggiore autonomia anche in tema di sanità; tre regioni non hanno ancora approvato formalmente tale mandato, ma hanno assunto iniziative preliminari che in alcuni casi hanno condotto all’approvazione di atti di indirizzo. Si tratta di Basilicata, Calabria, Puglia; due regioni, Abruzzo e Molise, non risultano invece aver avviato iniziative formali per l’avvio della procedura ex art. 116, terzo comma, della Costituzione. Alla luce di questa situazione, si legge nel documento presentato a Palazzo Madama, sono ora possibili tre differenti scenari per lo sviluppo delle trattative con le regioni. Il Governo infatti può proseguire speditamente con Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (o anche solo con una di queste), per definire un modello da applicare successivamente alle altre regioni (un modello necessariamente flessibile in modo da potersi conformare alle diverse esigenze, sensibilità e caratteristiche delle varie realtà regionali); includere sin da subito, nei tavoli di lavoro già avviati, anche le regioni che hanno formalmente avanzato la richiesta di avvio del negoziato; attendere che anche le altre regioni che hanno manifestato interesse completino l’iter di avvio della richiesta.

“Ogni ipotesi di accrescere il numero degli attori interessati – viene segnalato nel dossier – rende il processo più inclusivo e partecipato, e, al contempo, più complesso e articolato, ciò che potrebbe anche incidere sui tempi di attuazione della stessa norma costituzionale”.