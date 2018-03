Regionali. Verifica liste in corso, a rischio esclusione: CasaPound, Forconi e Miniscalco

CAMPOBASSO. Il termine ultimo per la consegna delle liste da parte di partiti e movimenti in Tribunale, in vista delle elezioni regionali del 22 aprile prossimo, è scaduto ieri mattina alle 12 e fin da subito sono iniziate le verifiche burocratiche delle stesse e sono già risultate le prime irregolarità.

Questa mattina, infatti, si è riunito l’ufficio unico circoscrizionale che ha riscontrato delle anomalie in seno alla lista di CasaPound costituita da 15 candidati che appoggia la candidatura a presidente di Agostino Di Giacomo. Tuttavia, il movimento di estrema destra sembra rischiare davvero grosso, dal momento che la candidatura di un aspirante consigliere risulterebbe viziata dalla mancata autenticazione delle firme valida e necessaria per la convalida in Commissione elettorale. Pertanto, il venir meno anche di un solo candidato dei 15 presenti comporterebbe automaticamente l’esclusione dell’intera lista in quanto al di sotto del numero minimo di nominativi richiesto dalla legge. Tuttavia, gli esponenti del partito hanno già preannunciato che faranno ricorso al fine di sanare questa posizione.

Anche il movimento dei Forconi risulta momentaneamente escluso dalla competizione elettorale, sempre per quel che concerne l’autenticazione delle firme e ugualmente hanno chiesto la sanatoria e con molta probabilità riammessi.

Infine a rischio anche la corsa del segretario regionale del partito socialista, Marcello Miniscalco (Unione per il Molise) – non nuovo ad eventualità di tal genere – a seguito di una vecchia condanna per abuso d’ufficio a suo carico che comprometterebbe la sua candidatura.

Domani mattina appuntamento in tribunale presso l’Ufficio verifiche al fine di effettuare ulteriori controlli.

