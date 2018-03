Regionali, Toma: “Abbiamo la forza delle idee e capacità per guidare cambiamento”

“Con la presentazione delle liste dei candidati, si è conclusa la fase del confronto che ci ha visti impegnati in un dibattito acceso e partecipato, come è giusto che sia nelle democrazie evolute. Un dibattito che ha trovato l’unità e la sintesi in un programma elettorale che è la nostra proposta per un Molise migliore. Un ringraziamento va ai partiti del centrodestra molisano, ai movimenti civici e a quanti si sono adoperati per la costruzione di una coalizione coesa e responsabile”.

Queste le parole del candidato presidente del centrodestra, Donato Toma, in corsa per le elezioni regionali del 22 aprile prossimo, a seguito della consegna delle 10 liste che lo sosteranno.

Pertanto, la consegna delle liste in Corte d’Appello – e la conseguente verifica delle stesse – dà lo starter alla campagna elettorale e il commercialista molisano esprime così la sua intenzione di “andare fra la gente delle nostre città, dei nostri paesi, delle nostre borgate, delle nostre campagne e renderla partecipe del progetto politico che abbiamo messo in campo, degli obiettivi che vogliamo raggiungere, delle soluzioni che proponiamo. Sappiamo che non è semplice fare ciò in un momento in cui forte è lo scollamento tra cittadini e istituzioni. Ma se ognuno di noi avrà cura di spiegare le ragioni che animano la nostra azione politica, le competenze di cui disponiamo e che mettiamo a disposizione del bene comune, siamo convinti che i molisani sapranno scegliere da chi vorranno essere governati e ci daranno fiducia. Non abbiamo solo la forza dei numeri, sarebbe estremamente riduttivo limitare la nostra competizione a questo. Abbiamo la forza delle idee – conclude Toma nella nota – l’entusiasmo di chi ama la propria terra, la fierezza di chi crede nei valori, la capacità di guidare il cambiamento. Siamo sicuri che i molisani ci apprezzeranno”.