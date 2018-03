Regionali, simbolo ‘Idea’ non ci sarà. Tiberio lascia coordinamento regionale

La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi. Ad inviare il comunicato è stato il senatore Gaetano Quagliariello: “La segreteria nazionale di ‘Idea’ – si legge nella nota – ha deciso che il partito non sarà presente con il proprio simbolo alle prossime elezioni regionali in Molise”. Questo dunque quanto si legge in una nota di ‘Idea – Popolo e Libertà’.

“Nei prossimi giorni, inoltre – si legge ancora – a seguito delle dimissioni del coordinatore regionale Maurizio Tiberio, i competenti organi del partito provvederanno alla designazione del nuovo responsabile per il Molise. Il presidente nazionale, senatore Gaetano Quagliariello, ricevuta la comunicazione delle dimissioni – conclude la nota di ‘Idea’ -, ha ringraziato Tiberio per il lavoro fin qui svolto e ha annunciato che presto verrà avviato il lavoro da intraprendere a partire dall’indomani delle elezioni regionali”.

