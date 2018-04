Regionali. Presentata la lista ‘Unione per il Molise’: “Con passione per un centrosinistra coeso”

CAMPOBASSO. Un mix di esperienza politica e amministrativa insieme alle espressioni della società civile, del volontariato e delle professioni. Così si è presentata alla stampa questa mattina a Campobasso la lista “Unione per il Molise” presente nella coalizione di centrosinistra con Carlo Veneziale presidente: in prima fila visi conosciuti come quelle dei consiglieri regionali uscenti Cristiano Di Pietro, Salvatore Ciocca e Domenico Ioffredi, unitamente al segretario regionale del Partito Socialista, Marcello Maniscalco e al vice sindaco di Termoli, Filippo Ferrazzano. E’ stato Carlo Veneziale ad introdurre i brevi interventi degli aspiranti consiglieri regionali, applauditi dal pubblico in sala. “Affetto ed entusiasmo – ha sottolineato Veneziale all’inizio della conferenza stampa – sono i due sentimenti che ci stanno accompagnando durante questo primo giro di pista. Questa lista ha una caratteristica chiara, quella di chi convintamente con il cuore e la passione crede nel progetto di un centrosinistra unito”.

