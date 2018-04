Regionali, Matteo Salvini chiude il tour molisano a Campobasso

CAMPOBASSO. Ultima tappa del tour elettorale molisano per il leghista Matteo Salvini. “Sia chiaro a tutti, anche alle orecchie di chi non vuole intendere – ha detto Salvini – se vinciamo in Friuli e in Molise, nel giro di 15 giorni si fa il governo”. Adesso a Campobasso la conclusione della visita, lunga un’intera giornata e partita questa mattina da San Giuliano di Puglia.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp