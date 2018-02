Regionali. Marone scende in campo: “Pronto a fare il presidente per salvare il Molise”

TERMOLI. Di essere definito alternativo al centrodestra non ne vuole sentire parlare perché “Michele Marone è solo il rappresentante di un gruppo di pensiero che si è sviluppato a partire dal primo impegno politico. Da quel momento si è girato per la regione ascoltando la gente e ne è venuto fuori un programma per il salvataggio del Molise. Non siamo contro nessuno, chiediamo solo che laddove le altre forze politiche vogliano condividere il programma di parlarne perché ci candidiamo alla guida di questa regione”. Dall’agricoltura alla sanità, dal lavoro al territorio, fino ad arrivare alla comunicazione “perché il Molise deve essere una regione in grado di parlare con il mondo”. E così all’indomani della firma da parte del Governatore Paolo di Laura Frattura del decreto che indice le elezioni regionali, Michele Marone ha deciso di ufficializzare la sua candidatura a presidente del Molise. Accanto a lui, per il momento, tre sigle: Energie per l’Italia (del quale è diventato il rappresentante regionale), la sua ‘creatura’ Azione Civica Molise e Movimento Agricolo Molisano. Ma non è detto che dato il passo indietro del giudice Di Giacomo alle tre liste non si possano aggiungere le quattro che alle elezioni politiche hanno formato la coalizione di centrodestra. L’intenzione dell’avvocato e già candidato sindaco di Termoli era nell’aria oramai da tempo. I suoi incontri e il ‘giro di consultazioni’ erano diventati una sorta di costante non solo in basso Molise ma anche nel resto della regione. Fino all’ufficializzazione avvenuta ieri mattina in conferenza stampa. “Ci siamo e ci siamo con un nostro programma elettorale – ha affermato Marone davanti ai tanti accorsi per l’inaugurazione della sede elettorale – siamo i primi a presentare un programma messo nero su bianco che vuole puntare al rilancio del Molise. Il programma è messo a disposizione di tutte le forze politiche che intendono condividere integrare o correggere eventuali profili del nostro programma con il quale ci candidiamo alla guida della regione”. L’obiettivo di Marone è quello di “salvare la regione anche sotto l’aspetto dell’autonomia. Abbiamo pronto un piano strategico per riportarla ad essere competitiva sul piano nazionale e internazionale”. Un piano che vede al primo posto l’agricoltura “che deve tornare a essere remunerativa ponendo in essere delle politiche di sostegno per far tornare a essere competitivi i nostri prodotti che sono prodotti di qualità”. E ancora l’attenzione al territorio “che deve essere fatto di rete partendo dall’ambiente. E’ necessario un piano straordinario per rimettere apposto le reti stradali il 90% delle quali è ridotto a un colabrodo, alcune addirittura interdette alla circolazione. Questo – ha proseguito Marone – crea problemi ai lavoratori che devono raggiungere i vari nuclei industriali, ma anche agli studenti oltre, ovviamente a creare un gap dal punto di vista dello sviluppo. E’ necessario, quindi, un piano che sarà realizzato con fondi europei e nazionali per far fronte anche alla deficienza di fondi che le Province non possono mettere più a disposizione”. E ancora attenzione all’accessibilità verso le aree interne della regione. “Si sa che quando c’è una maggiore accessibilità c’è un maggiore sviluppo. A questo consegue anche lo sfruttamento turistico con un piano di promozione della nostra regione che non è conosciuta come si deve anche se siamo fortunati ad avere mare, collina, lago e montagna. Si tratta soltanto di promuoverla riuscendo a destagionalizzare il turismo grazie alle ricchezze archeologiche di cui è dotata la nostra regione e i monumenti di tutte le nostre città. Un’azione amministrativa di promozione del territorio che debba passare necessariamente anche attraverso le piattaforme web”. Tra i punti del programma anche la sanità che “ha bisogno di interventi strutturali, di una razionalizzazione che ridia dignità alla sanità pubblica. In basso Molise, ad esempio, per azione dell’ultimo accordo di confine fatto con l’Abruzzo stiamo assistendo allo smembramento dei nostri reparti tra i quali l’emodinamica con la possibilità concreta di dover finire a Vasto. C’è quindi bisogno di un programma specifico per la razionalizzazione della sanità, eliminando i tempi di attesa anche per la diagnostica e ridando dignità al diritto alla salute dei nostri cittadini”. Ultimo, ma certo non meno importante, il tema del lavoro e soprattutto del lavoro ai giovani “che non debbano essere costretti ad andare fuori, il tutto attraverso un sostegno alle start up e un accompagnamento con i fondi europei che ci sono”. Accanto ai temi di una campagna elettorale che, per Michele Marone, inizia già prima della presentazione delle liste, anche questioni più squisitamente politiche. Prima fra tutte la necessità, per il basso Molise, di riavere un candidato presidente. “Sono 42 anni che il Governatore non viene scelto sulla costa ma sempre tra Campobasso e Isernia. Adesso è giunto il momento di invertire la rotta. Abbiamo iniziato il percorso a Termoli non per un fatto campanilistico ma perché abbiamo il coraggio, la pretesa e l’orgoglio di metterci sopra al campanile dal quale possiamo vedere l’orizzonte aperto. Vogliamo che il Molise diventi un grande cantiere di lavoro”. In sala, ad ascoltare le parole di Marone, anche Francesco Roberti, esponente di Forza Italia oltre ad ex esponenti del centrodestra regionale. Che la sua presenza possa essere foriera di nuovi accordi nell’alveo del centrodestra non è dato di sapere. Certo è che Marone tira dritto per la sua strada ma apre la porta ad eventuali aggregazioni dell’ultimo minuto. “Il programma è qui per condividerlo e discuterne”. Fermo restando il candidato presidente.

Michela Bevilacqua

