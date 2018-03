Regionali. Leu presenta i suoi, infrastrutture e politiche per i giovani le priorità

CAMPOBASSO. ‘Liberi e Uguali’ nel segno del lavoro, della ripresa produttiva e delle infrastrutture. Il movimento di Grasso questa mattina ha presentato i propri candidati alla stampa. A fare gli onori di casa il sindaco di Larino, Vincenzo Notarangelo: “Tanti sono i temi che porteremo avanti durante questa campagna elettorale – ha rimarcato Notarangelo – tra questi voglio ricordare il bisogno di infrastrutture in un Molise che ‘frana’ e politiche per i giovani, per trattenere le migliori energie costrette a ‘scappare’ dal Molise”.

Dopo Notarangelo a prendere la parola è stato il candidato presidente Carlo Veneziale che pure ha focalizzato l’attenzione dei presenti sull’emergenza lavoro: “Abbiamo detto che inizierà una stagione nuova; abbiamo già archiviato quanto accaduto negli ultimi anni. Il tema dei temi è il lavoro, e necessariamente dovremo lavorare in questa direzione. I tagli? Dico che la stagione dei tagli è finita e non tornerà più. Sui diritti costituzionali incomprimibili alla salute e alla mobilità non ci possono essere altri tagli: oggi abbiamo la possibilità di investire sulla sanità pubblica di qualità”.

