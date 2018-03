Regionali, Iorio presenta la lista dei candidati e il simbolo con il suo nome

ISERNIA. Ci ha pensato parecchio prima di parlare Michele Iorio e lo ha fatto, dopo un black out durato una settimana, il giorno della presentazione di simboli e liste. Sarà lui il capolista di ‘Iorio per il Molise’ alle prossime elezioni regionali, per la prima volta, dopo diversi anni, ritorna a correre nel proporzionale, come accadde all’inizio della sua carriere politica, ma non sembra sentirne il peso, anzi risponde con un ‘ricomincio da capo’ a chi lo ha definito politicamente finito come leader.

Così Iorio ci riprova e giustifica il suo silenzio, durato giorni, con la motivazione che bisognava rimettere insieme i cocci della coalizione andata in frantumi dopo la rinuncia del giudice Enzo Di Giacomo. Bisognava coinvolgere movimenti civici e associazioni e questo è stato possibile solo dopo un lungo lavorio diplomatico che ha portato nella lista di Michele Iorio il sindaco Giacomo Lombardi, uno degli esponenti più in vista dei movimenti civici.

Alla fine i civici e le associazioni hanno ricucito con il centrodestra, dopo una lunga fase di trattative, ma cosa dire dei numerosi salti della quaglia fatti il giorno della presentazione delle liste con esponenti della maggioranza frattura che sono traslati nel centrodestra?

Per Iorio, la risposta è scontata: ”C’è qualche perplessità, inutile negarlo, ma le alleanze sono così. Se vuoi vincere, non puoi escludere, ma devi includere e che a bordo salga qualcuno non gradito è possibile e prevedibile”.

Infine i Grillini, il peggior incubo per la politica tradizionale, familiare e clientelistica che da sempre contraddistingue il Molise, come arginare l'ondata o il maremoto dei cinque stelle? Iorio la pensa così: "Sarà l'esperienza maturata dal centrodestra nell'amministrare gli enti che ci farà vincere. Loro non saprebbero cosa gare, già un minuto dopo aver vinto".