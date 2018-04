Regionali. Il Pd presenta la sua squadra, Frattura a Veneziale: “Tua umanità vera discontinuità”

CAMPOBASSO. Il Partito Democratico ha presentato questa mattina la lista dei candidati che si batteranno per le elezioni regionali del 22 aprile. Un incontro con la stampa nella sede di Via Ferrari per riaffermare i valori della ritrovata unità del centrosinistra intorno alla figura di Carlo Veneziale, candidato alla presidenza della regione Molise. Tra i candidati il segretario uscente Micaela Fanelli e l’assessore all’agricoltura Vittorino Facciolla, con loro una squadra proveniente dal mondo delle professioni, della sanità, della scuola, oltre che una pattuglia di amministratori locali. Presenti all’incontro il sindaco di Campobasso e presidente della Provincia, Antonio Battista, la deputata uscente Laura Venittelli e il presidente della Regione Molise, Paolo di Laura Frattura.

Nel corso della presentazione spazio a tutti i candidati presenti nella lista che hanno voluto esporre brevemente il proprio impegno nella società e nella politica.

“Grazie al Partito Democratico e al centrosinistra – ha detto il governatore uscente a conclusione dell’incontro – che mi hanno dato la possibilità di vivere questa straordinaria esperienza. Dico straordinaria perché in termini formativi, in termini umani e di rapporti, malgrado alcuni momenti particolarmente tesi, mi hanno dato la possibilità di conoscere ogni angolo della nostra regione, cercando di cogliere quali opportunità e quale valore aggiunto questo territorio offre a questa squadra e al centrosinistra”. Infine, rivolto a Carlo Veneziale: “La tua umanità, la tua professionalità, la tua capacità di approcciare con il sorriso le difficoltà sono sicuro, rappresenteranno per il Molise la vera discontinuità”.

